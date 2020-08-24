香港由昔日漁港演變至千帆並舉，發展成國際金融中心，百年好運行完，開始行衰運，上演鐵達尼號沉船記，經濟下行周期再遇上疫暴夾擊，陷入前所未有困境，比起沙士時更絕望。

近期失業率屢創新高，超過百分之六，逾廿四萬人失業，為求生計紛紛轉行，勞動市場大洗牌，門檻相對較低的保安業變了搶手貨。不講不知，原來逾卅三萬人持保安人員許可證，半年間急升逾二萬六千人，升幅九倍，據指特別多中年人加入這行業，無他，家庭負擔特別重，又不能像年輕人做啃老族，手停口停，大嘅唔食細嘅都要食，騎牛搵馬，希望捱過這段冰河時期。

無論疫情如何厲害，香港的樓都有人住，可以在家工作或避疫，物業管理公司可不會收少半分管理費。反而因黑暴拖垮治安，各行各業、各種樓宇對保安需求增加，行內人指出，由唐樓到半山豪宅、學校到商場都需要保安，長短工都有空缺，日薪替工有八百多元收入，大學生都未必有這個人工。而且用六百元報讀約十六小時課程便可取得證書，入行容易，突然吃香當然有其原因。而將來市道轉好人手更會進一步短缺，不怕又被裁員。

行行出狀元，職業無分貴賤，但可以反映當代社會經濟狀況，上世紀五、六十年代，香港還是貧窮，通街小販；七十年代經濟蓄勢待發，做工廠很普遍，這些工作主要都是為了生計，不會刻意追求前途晉升；到了八、九十年代，經濟騰飛，選擇多了，是工作搵人，不是人搵工，而政府工雖然是鐵飯碗，但未必是首選，高材生在私企賺錢更多。可是，金融風暴及沙士之後，公務員變了搶手貨，幾萬人爭幾十個空缺並不罕見，這反映了經濟每況愈下。這個年代輪到保安員成為求職救生圈，國際金融中心的招牌已經甩皮甩骨，世事循環，難保在可見將來，又回到通街小販的年代。