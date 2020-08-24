敲打中國是美國近十年來的既定路線，從奧巴馬時代叫出重返亞洲口號，其實已開始部署，以亞洲為名，實質上劍指中國，全力遏制中國崛起，這個既定國策是他們的重要智囊議定的一致策略，不以執政的政黨更替而轉移，分別只在實施時口頭上友善還是充滿敵意，希望收到短期效果還是打算長期經營，用談判會議等軟戰術取得成效還是掄起大棒作勢打擊以震懾對方。所以，對中國來說，誰在十一月的大選中獲勝，其實分別不大，無論民主黨主政還是共和黨繼續執政，中國仍將面對一個充滿敵意的美國政府。

因為大選將屆，特朗普的民調結果欠佳，落後於對手拜登，於是要找事件來吹噓自己施政如何出眾，領導國家如何成功，把錯誤和弱點歸咎於別國，所以抓住了中國作為假想敵人。因此，特朗普和蓬佩奧攻擊中國的怪招層出不窮，例如把香港的成功說成是美國的恩賜，香港能夠成為國際金融中心完全是因為美國幫助，因為北京推出《港區國安法》，美國將全面撤銷對香港的幫助，聲言要把香港送入地獄。香港成功發展成國際金融中心，當然並非美國的特別眷顧，而是因為中國開放，世界資金借路香港進軍中國的結果。特朗普的說話並非事實，「送入地獄」這類惡意詛咒其實不應出自世界第一大國領袖的口中，他的說話讓世人看出，為了保住自己連任，美國政客會不惜傷害其他國家人民，甚至威脅摧毀別國經濟。

民主黨在敲打中國的取態可能不同，但方向應該不會有太大分別，他們在大選前已劃清界線，擺明放棄與北京的友善姿態，在兩岸關係上，黨綱取消了支持「一中」原則，宣稱支持《台灣關係法》，繼續與北京對抗。曾有論者提出，因為民主黨暫時沒有急切需要，對付北京的手段應該沒有特朗普般狠辣。我看這種想法不過是一廂情願，不應寄望民主黨上台對華政策有巨大轉變。國際關係的措施，既然推出便不會隨便撤銷，一個簡單例子是民主黨奧巴馬當總統時，美國對台軍售不見得克制。同樣，特朗普打擊香港經濟地位的政策已經推出，就算民主黨上台，美國也不會就此轉向。

香港肯定已成為中美博弈的一隻棋子，美國既然已經出手，我們根本無力擺脫，只能自求多福，利用香港優勢，尋找機會，好好利用中國經濟強勁發展的機遇，做好自己傳統的鋪設中國與世界交往的通路角色。香港金融服務國際化的優勢仍然存在，不會因為美國敵視而削弱，只要能夠保持固有的運作，趁着中國的發展，世界金融資本仍然會利用香港作為橋樑。