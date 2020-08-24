香港自詡國際金融中心，偏偏連搞好一個濕街市都無能為力。群組感染在街市爆完又爆，鼠患愈演愈烈，早前東九龍區兩個街市駭然上演「群鼠噬豬殼」，本報更多次在食環署進行所謂的「深層清潔」後攝下群鼠竄出開餐，令人咋舌。

都廿一世紀了，甚麼都講求先進衞生的高科技年代，為何本港街市數十年如一日，地面永遠濕漉漉，永遠垃圾堆積，永遠不能保持乾淨清潔。食環署負責公眾街市的管理和衞生，到底有無做好份工？有無認真監管？有無用心工作？從鼠患氾濫成災、疫情爆個不休，答案顯而易見。尤其是港府官員向來崇洋媚外，言必稱外國經驗，為何在管理街市方面不向歐洲取經？看歐洲的街市，食物擺放井然有序，室內光線充足，地面乾淨通爽，和香港不可同日而語。

中國人總愛說，我們街市賣的食材很新鮮，內地甚至有活禽出售，污糟難免，這不過是藉口。英國、法國、荷蘭、丹麥、西班牙等歐洲國家的街市，賣的食材同樣很新鮮，卻沒有像香港或內地街市般藏污納垢，證明是「人」出了問題。「人」包括政府人員、檔販以至顧客，由上到下都欠缺衞生意識，得過且過，人人差不多先生上身，管理思維數十年不變，怎麼可能有進步？

經過新冠肺炎一役，香港衞生之差可謂路人皆見，不知廢官可會痛定思痛，徹底搞好全港衞生，將街市的管理營運徹底翻新？街市不等於要濕漉漉，不等於要暗暗沉沉，不等於要垃圾堆積，更不等於要老鼠橫行；街市絕對可以光鮮亮麗，清清爽爽，搞得好，更可成為遊客必到之地，像哥本哈根的「Torvehallerne」市場，便是知名例子。很可惜，食環署胡混度日，連滅鼠都敷衍塞責，將工作外判就連監管責任也一併外判，即使明知疫情肆虐，見到棺材也不流眼淚。香港成為老鼠樂園和疫埠，人的因素決定了一切。