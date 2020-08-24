假如你跟鄰居交惡，對方經常播放音樂，聲音很大，讓人深以為擾。你跟老婆意見一致，認為這鄰居可惡，應還以顏色，於是約好今天先由她出手，明天則由你操刀。到頭來，老婆一大清早就在人家門口放出幾條蛇，中午又用糞便潑在對方門上，晚上再拿豬油倒在鄰居出入的路口。然後，老婆說：「老公，明天看你的了。」

朋友，我想問，明天你真會採取進一步行動嗎？大多不會了吧，不但不會，很可能你還要跟鄰居談和，甚至道歉，同時更會狠狠地訓斥妻子。

如果有人傻不楞登地問：「不可能吧，你跟妻子不是同一看法，認為鄰居非要受教訓不可嗎？如今怎麼又改變呢？」明白的人就會知道，那不是改變看法，而是妻子的行動已逾越了合理尺度，所謂過猶不及，做出了過頭事，自然就要回轉頭作彌補。

很多人以為即使由拜登接任美國總統，一樣會強力打擊中國，持此論者，就等於以為丈夫第二天仍會採取暴烈的報復行動，這就叫誤判，不懂得斟酌情理。事實上，拜登剛發表了競選演講，如何對付中國，講詞中幾乎隻字不提，反倒在接受訪問時表示，他一旦當選，會撤銷對華的貿易制裁。

去年五月，中國撕毀了將要簽署的對美貿易協議，筆者當時已經解釋，北京很可能預計現任美國總統特朗普不能連任，民主黨之中任誰當選，也會將中美衝突降級，故中方刻意拖延，以靜候轉機。

誠然，民主黨上台後也不會視中國為友，等於上面例子中的丈夫，不會突然變得認同鄰居的行為；但當現有的報復行動已太過分，下一步由理性的人接手，就定然會將問題降溫。

政治、外交不外乎情理，而情理往往可以從比喻、設例中領悟出來，故本欄經常這樣做。