港府滅鼠全盤失敗。食環署嘅數字顯示，二○一八至一九年度嘅防治蟲鼠開支達六點三億元，較二○○八至○九年嘅同類開支增加二點三億元。事實上，近年來唔少政黨、團體都先後向政府建議不同類型嘅防治鼠患方法，由檢討鼠患指數、成立新嘅防治蟲鼠部門到學習外國科技等，可是都流於表面，一落實就問題多多。

呢，審計署一四年發表嘅報告已經質疑鼠患監察計劃嘅覆蓋範圍不足，曾出現有地區明明有數百宗鼠患投訴，但最後得出嘅指數係零嘅奇怪現象。

本報近日連續踢爆黃大仙和秀茂坪兩個街市有老鼠「圍噬豬殼當早餐」；食環署之後開始「補鑊」，分別到兩個街市作深層清潔，同時陸續展開為期三個月嘅街市密集滅鼠行動，包括每晚收市後清理街市垃圾及放置捕鼠器等。然而，本報記者隨即發現兩個街市收市後，未有徹底清走垃圾，吸引老鼠出來食晚餐！看來，所謂「深層清潔」都係得啖笑，亦反映何以咁多年嚟老鼠愈滅愈有！

本港出現全球首宗人類感染大鼠戊肝絕非偶然！患者居於彩雲邨，反映該區鼠患嚴重；如今黃大仙大成街街市鼠患嚇人，當局又後知後覺，深層清潔求求其其，難怪黃大仙街坊都話「感覺衞生環境與以往無分別，不覺得特別乾淨」！睇嚟有關部門之高官真係要落區𥄫𥄫，如果「深層清潔」後仍然鼠蹤處處，點講都唔通啩？

沒有最差，只有更差，咁搞法，全港街市之鼠患，一年後恐怕又翻一番！九龍城區、深水埗區過去鼠患肆虐，卻沒有改善且有惡化迹象！香港目前疫情仍然嚴峻，實在經不起鼠疫又來敲門，有滅鼠專家直斥食環署滅鼠方法過時，年花咁多錢滅鼠竟然搞成咁，難為高官依然覺得「現行調查方法合適」，不思進取，有朝一日，全世界都知「老鼠天堂」係指香港！