以色列和阿聯酋最近建交，被形容是中東和平進程新歷史。以色列總理內塔尼亞胡表明，與阿聯酋建立全面外交，開啟以色列與阿拉伯世界新關係，顯著促進中東地區和平。

過去幾十年，以色列及阿拉伯國家在中東糾紛不絕，以國只有跟約旦和埃及有外交關係，其他國家尤其是海灣區國家更是避之則吉，今次阿聯酋破天荒與以色列建交，對中東局勢帶來新的變化，往後會出現美國在區內影響力減低並撤軍，俄羅斯及中國在中東帶動各國和平共處的力量提升，以色列的外交變得積極。

以、阿簽訂和平協議後，特朗普大吹大擂說是他促進的成果，顯示他的中東政策得宜。這是特氏藉機做他的大選宣傳，事實上，中東走向和平，是來自各國包括俄羅斯、中國在區內的影響力轉移所促成。

長期的以巴衝突騰出機會給俄羅斯出兵到區內「協助」和平任務，逐漸在敍利亞南部、伊朗北陲組織起什葉派精銳部隊，平息區內各部族間的糾紛，形成新的「什葉派之弧」勢力，絕對有能力抗衡美軍在區內的勢力，減弱美軍推動以色列在區內的霸權。以國亦明白到無論有否美軍撐腰，也難以再在區內擴張，需再謀是否繼續倚靠美國逐鹿中東，應否找機會與各國搞好關係？

戰略上有俄羅斯的加入維護，經濟上有中國對中東的投資及促進，打開新的出路，中東局勢這幾年已開始結束戰爭日子，進入一個新的政治經濟體系，美國軍事霸權在中東的地位急劇倒退。中東國家過往同意給美國駐軍是謀求保護，新的局勢是以色列危機減退，拋出和平的信號，阿拉伯其他國家為何不接受這種和睦關係？地區安定可以為各國經濟帶來新的推動，可謂無後顧之憂，連帶美國在這些阿拉伯國家的駐軍軍費也可以省回。美國在中東這場外交變化有必然的損失，特朗普不要拿以色列與阿聯酋建交作為個人政績了。