產評：科技股狂升背後　揭中美王者之爭

雖然疫情嚴重打擊全球經濟，惟美國和中港的科技股升勢卻愈演愈烈，正正就是中美全球爭霸戰的縮影。事實上，美國為保世界霸主地位，正在無所不用其極打擊中國高科產業。可如今中國既擁有科技自主創新能力，技術亦不乏領先的範疇，更不缺產業化的大市場，面對圍堵，只會以加快「去美國化」、敢與美國「脫鈎」來應對。誰能掌握科技產業的定價權，誰就是王者。故可預見未來兩強在科技領域必有惡鬥，就看誰能笑到最後！

美國科技股估值高處未算高，納斯達克指數迭創新高，當中蘋果公司成為全球首隻市值突破兩萬億美元個股。

可科技股升勢並不由美國專美。中、港科技股受全球資金歡迎的程度，並不亞於美股。當中上海科創板及深圳創業板今年來皆累積可觀升幅，而香港四大中資科技股（騰訊控股、阿里巴巴、美團點評及小米集團）股價亦迭創今年新高，相信當九月恒指正式納入第二上市及同股不同權為成分股後，將有更多長線資金流入科技股，結合螞蟻集團季內闖關新股市場集資，港股有望成為全球新經濟企業估值的指標市場。

科技產業發展需投入長時間科研和大量人才；由研發到技術成熟、再到產業化，資金需求量極龐大，一個活躍的資本市場作為配套並不可少。故當前美國與中港兩地的科技股升勢，非單純是股市周期性表現，更是體現經濟轉型下，中、美兩國經濟實力較勁的主戰場。誰能得到科技業的市場定價權，誰就能得天下！

美國正全方位打擊中國高科企業華為，設法拖垮中國5G發展，可這反加強中國推動創科自主及「去美國化」的決心。未來全球5G制式，中、美或會各行各路，即出現雙軌制的競爭格局。憑着中國在科技應用上擁有全球獨有的市場優勢，在人工智能和5G技術亦有所領先，非無勝算。

歷史相告，科技革命總是能夠深刻改變世界發展格局。眼前這場中美科技戰，正正就是透過新一輪科技革命和產業變革，爭取重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構的話語權。所謂「打鐵還須自身硬，狹路相逢勇者勝」，中國要打破美國圍堵，就得傾盡國力加快發展自主創新技術能力，並加快推進互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合，善用境內、外資本市場配套，引領製造業走向全球價值鏈中高端。

只有堅持不關門、不畏戰，致力推動應用科技創新改善民生，迎難而上，中國始有望在這場全球爭霸戰中殺出血路！