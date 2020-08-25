世界視線：深層政府清君側　捉班農敲擊白宮

美國執法人員日前突然拘捕總統特朗普前「國師」班農，逐一羅列他涉嫌私吞公款的罪證，火速進入司法起訴程序，過程之凌厲說明調查已秘密進行多時，是來者不善，善者不來。由於事發之際正值民主黨召開黨代表大會，確定拜登參選總統，因此特朗普支持者視拘捕班農為民主黨選前發動的政治狙擊。

民主黨確不乏「作案動機」：特朗普去年曾試圖秘密調查拜登等人是否在烏克蘭捲入貪腐。民主黨若轉過來調查班農，可謂以其人之道還治其人之身。何況審理班農案的紐約南區聯邦法院，也正好是民主黨的地頭。然而，把班農被捉僅僅理解成競選黨爭，顯然存在很多疑團，尤其是在事發同時，共和黨有七十名前國安官員竟倒戈支持拜登。時間這麼湊巧，就很難不令人懷疑捉拿班農是一次跨黨派、得到華府台前幕後精英配合的深層政府（deep state）行動，以控管白宮劣政引發的國內外危機。

一個根本事實是，美國目前諸如在國內失控的族群示威衝突和新冠肺炎疫情；中美長期纏鬥造成的地區衝突風險；美國影響力在歐洲、中東、北非的衰退等等，均已嚴重削弱其超級大國地位。如何防止特朗普的劣政進一步失控，已經超越了政黨之爭，而成為華府政圈需共同正視的問題。處理班農的過程亦因此展示出策劃者的老謀深算，例如由美國郵政調查局負責拘捕。該機構是早期美國白人向西部拓展時，保護聯邦郵政暢通的執法部門，是美利堅立國的「護法」之一。由它來捉拿班農，可以最大程度壓制右翼白人政治勢力的牴觸情緒，避免刺激族群矛盾升級。

特朗普內政外交中的白人民族主義色彩、美國優先及打擊中國等策略，皆有班農的手筆。當白宮的激進政策陷入災難時，捉拿他就成為「清君側」之舉。雖然特氏迅速與班農切割，但他肯定還無法確定這宗調查觸及的層面有多深。這無疑會提醒特氏在競選的最後階段，審慎避免為刺激個人選情而繼續推動極端政策，把美國推向失控的深淵。問題是，特朗普和支持班農的政治力量又會否甘心就範？