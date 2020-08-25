神州觀察：貧困戶家裝豪華　奔小康領跑在前

再過幾個月，內地按計劃將全面踏入小康社會，從此消滅貧困人口，若然成功，當屬人類歷史上的一大創舉。當局承諾屆時不會讓一個人掉隊，各項扶貧攻堅任務亦已進入收官階段，一切看似水到渠成，尤其是一些地方的貧困戶家庭被發現，何止已經脫了貧，更像是提前達致小康，早就跑在隊伍前頭，又怎不令當局感到「欣慰」。

江西萍鄉經濟技術開發區管委會領導近日走訪當地鄉村建檔立卡的貧困戶家庭，一番噓寒問暖肯定少不了，更重要的是走訪過程必須拍下來，以便日後當作政績展示，再通過網絡媒體刊發，讓各方看到自己親躬扶貧，便算大功告成。不想文中配圖卻引來網民熱議，因為當日走訪的兩個貧困戶家中客廳很是敞亮，而且地上鋪的是大理石瓷磚，茶几、梳化等家具亦都相當氣派，怎麼看都與大家心目中的貧困戶落差太大，以致惹來「扶貧變扶富」之疑。

管委會事後解釋稱，該兩戶人家住的是拆遷安置公寓房，且是用拆遷補償款自行做的豪裝，才會招來非議，強調此舉在當地並不多見。隨後萍鄉市副市長亦出來解畫，稱當地城鎮化水平較別處高，拆遷補償條件亦相當不錯，着大家區分貧困戶時，不能光以房子為標準；這些家庭之中，有的因疾病、殘疾等原因，經濟狀況仍然拮据。對此管委會又表示，按照國家及地方相關政策精神，即使貧困戶脫了貧，亦不應立即放棄扶持。

既然當局如此堅定地表示扶貧工作沒有問題，絕非是在「扶富」，那又為何於事後刪了相關貼文？這樣做豈非更加予人口實，反認為當局是在作賊心虛？其實當局想要自證清白並不難，只需將治下其他貧困戶的實際生活狀況展示出來便可，獲拆遷安置的肯定亦非只有這兩戶，一併放上網讓公眾看個清楚，也就杜絕了悠悠之口，卻不知當局敢不敢坦誠相對？

老實說，內地近年在扶貧中爆出的負面醜聞實在太多，打卡留念、數字扶貧、填表扶貧等形式主義、官僚主義做法十分普遍，乃至扶貧變扶富、扶貪，亦隨時可以列出一大串。就說這種貧困戶不像貧困戶的問題，早前在上海便發生過，家中放着價值數十萬元的名牌鋼琴及紅木傢俬、水晶吊燈等高檔飾品，硬說是貧困戶；更有山西某國家級貧困縣遭揭發，不少所謂的貧困戶都擁有名牌汽車，叫人大跌眼鏡。

每每為應付輿論質疑，當局總愛以「因病致貧」等藉口搪塞，簡直當百姓是傻子。按照當局的脫貧標準，最核心的就是要真正解決教育、醫療及住房問題，卻動輒被拿來為假扶貧、扶假貧開脫，情況堪憂，進入小康社會又有多少保障？