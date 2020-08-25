功夫茶：發泡膠污染海洋　廢官空口搞環保

香港搞環保搞咗幾十年，庸碌無能嘅環境局局長阿星哥至叻就係「好好好，睇唔到」！環保政策就多如天上繁星，乜鬼「家居廚餘回收變電」、「擴大塑膠回收先導計劃」、「減廢回收2.0」、成立「綠展隊」等等；可惜吖，名堂多多卻全部都係有姿勢冇實際！阿哥，淨係一個「垃圾徵費」討論咗十幾年，至今仍然冇影！功夫茶都想問「環境局」、「環保署」成立嘅作用，唔通係做神主牌？

「橫江欲渡風波惡，一水牽愁萬里長」，李白呢兩句詩好似為海洋生物嘅悲慘命運而寫，「風波惡」係指海洋污染，「一水牽愁」係指無窮無盡嘅膠垃圾，尤其是發泡膠污染！嗱！日前有環保人士自發到西貢牛尾洲執垃圾，短短兩個鐘頭，已經喺一個峭壁下窄道清理咗九十二袋發泡膠垃圾！

嘩！好誇張啫！未算，據有份籌備今次活動嘅環保人士表示，今趟只不過清理咗一半嘅發泡膠粒，日後需要再去潛多次完成清理，相信要再收集約一百袋垃圾。真係要多謝呢班「海洋拾荒者」，佢哋嘅行動一啲都唔易，要先喺西貢租船到牛尾洲，之後跳船再游一段距離，先到達目的地，期間要在水中拖行一百個垃圾袋確不容易，有戰友帶備四艘獨木舟，各人多次往返才能將發泡膠垃圾運上租用嘅大船。

環保人士指出，香港海域九成嘅海洋垃圾係發泡膠，當中亦包括大船用作防撞嘅球狀發泡膠、鬼網、發泡膠碎等。佢哋仲話，曾經喺馬屎洲清理咗四、五十袋發泡膠垃圾，因無法運走，最後通知政府相關部門日後去檢走，而環保署已回覆海事處下月三日會派人去清理喎！

見微知著，呢班環保人士喺烈日當空下自發去清理海洋垃圾，肯定唔好受，如此「越俎代庖」仲要各戰友自費，出錢出力咁有心有肺，一班匿埋喺冷氣房嘅環保高官，會唔會有些少唔好意思甚且內疚呢？功夫茶知道問嚟都多餘，一眾朽木庸官連陸上嘅垃圾都搞唔掂，仲話要管到海上嘅塑膠垃圾？

嗱！第三波疫情下，禁堂食又缺乏配套，據悉每日棄置餐具約五千四百萬件，而部分隨意丟棄嘅餐具更會流入大海，影響海洋生物。阿星哥，唔該攞啲實際可行方法「走塑」啦！一味宣傳「大嘥鬼」做個「慳BB」，有鳥用咩？外賣兇猛，本報記者日前巡查直擊，群鼠喺觀塘碼頭嘅外賣垃圾堆中搶食；尖沙咀海旁遺下大量外賣垃圾食物殘渣；大帽山郊野公園及城門水塘又引來野豬覓食！有關高官仲空口搞環保害街坊！唔使等到十月肯定已垃圾圍城，屆時堆填區都冇位，睇你哋匿去邊？跳海食膠啦喂！