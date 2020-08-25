正論：抗疫與經濟並重　禁堂食適時調節

百無一用是廢官，因為防疫出現漏洞，爆發第三波新冠肺炎疫情，令到本來已經放寬的社交距離政策又要突然收緊，二人以上禁聚令及晚市禁堂食措施一再延長，已經實行超過一個月，原定今日屆滿，據消息指政府考慮再延長禁令，待完成為期兩周的全民檢測後，才會考慮放寬禁聚令及禁堂食令。

抗疫刻不容緩，禁聚令等相關措施雖然惹來爭議，但似乎能收一定效用，昨日新增九宗確診個案，為第三波疫情爆發以來，首次回落至單位數字。抗疫還未成功，當然還需努力，全民檢測將於下月一日開始，初步預計為期七日，再按進度延期不多於七日，即是希望十四日完成計劃。若消息屬實，食肆最少等到九月中才能恢復晚市。

換言之，禁堂食令將會超過兩個月，前所未有。之前一度伸延至全日，令到打工仔要踎街食飯，引來全城怒轟，結果迅速改回只禁晚市，但依然怨聲載道，大眾紛紛質疑，分界線在晚上六時，理據何在？難道午市或早市就沒有傳播病毒的風險？而且本地食肆歷經黑暴及疫症夾擊先後超過一年，關門者眾，留下來的都在苦苦支撐，連大型連鎖集團都關閉分店，個體戶更加捱不住，晚市黃金時段迹近停業，若情況持續，食肆肯定紛紛排隊等結業。

疫症會奪命，沒飯開也是會死人，抗疫與經濟同樣重要，本來互無牴觸，看內地及澳門漸漸復市通關，只有香港斯人獨憔悴，主因是無能政府把關不力，才會令社會不幸陷入兩難。禁堂食令不應該長時間無了期執行，必須因應疫情進度調節，寬緊有序，張弛有道，才可以平衡各方面利益。切忌一刀切，墨守成規，全日禁堂食便是最佳反面教材，切勿重蹈覆轍。

其實疫情惡化，市民如沒有必要，都減少外出，反而外傭卻依然一窩蜂在假期出來聚會，大量擠在公園或公眾地方，當中不少漠視禁聚令上限，又除口罩吃喝，若果當中有人是隱形患者，便會集體交叉感染，回到家中又傳染給僱主，他們負責照顧的老弱正是最高危群組。政府沒有採取措施控制外傭聚集嬉戲，反而對市民進餐充飢諸多限制，道理何在？

抗疫繫於整體社會衞生，需要多方面配合，禁堂食即是叫市民買菜回家煮飯，但街市也出現傳播群組，被揭藏污納垢，鼠患嚴重，群鼠歎地上豬殼，食環署撲滅不力，清潔及巡查做騷交差，過後群鼠又四處出動，不但有機會播新冠病毒，還有大鼠戊肝，成為病毒中轉站，當局難辭其咎。

抗疫不力，救市無方，官員離地萬丈，兩位局長承認，一個以為打工仔多在家工作，一個忽視戶外工作者用膳問題，才會導致工人踎街開飯慘情。官員應該吸取教訓，體察民情，與飲食業多溝通，不一定需要禁堂食，部分食肆在枱上加設膠板分隔，也令食客放心。辦法總比困難多，政策只要方向正確，業界自然會配合。抗疫與經濟從來不是對立面，只有庸官總是與民為敵。