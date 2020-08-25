中央政府支援香港進行新冠肺炎病毒全民檢測，每天可處理五十萬份檢測，與香港現時每天只有一萬份的水平，相差巨大。這樣的支援是無私，而且是急香港之急，特區政府和香港社會好應全力配合。可惜還是有不少人反對，其中用反中反共政治恐嚇的反對，不值一哂，毋須辯駁，怎樣解說也不可能說服他們。但是其他的人，包括一些所謂專家，所持反對理由卻是大有問題。

例如，說香港人未必熱心參與檢測，因而檢測的數目不足，達不到全民檢測的原定效果；成本效益不高，所以不值得推行。當然，最好是強制全民檢測，但特區政府畏難不做也沒有辦法。可是，檢測的人數即使未達到高比例，但比現在更廣泛的檢測便有新增的效果，減少一個漏網的帶病毒者，便可減少在社區形成新傳播鏈。

由於病毒傳播感染力大，不是小學程度的數學增長速度，而是幾何級的擴張，只要有漏網，便有社區爆發的威脅。即使是不完全的全民檢測，但它可以阻止的感染威脅，也同樣是幾何級數目，並不是可以靜態的數學增減概念來估算。只要有公共衞生知識的，怎會不明白這樣的道理；知道而又提出這樣的反對理由，當是別有企圖。

香港人應該比美國人更為明智，沒有以個人自由反對戴口罩，或相信5G基站可以傳播新冠肺炎病毒，但不少媒體和網上專家的誤導，卻會使他們猶豫。特區政府便要把檢測的設施廣設社區，方便群眾，也避免人多聚集。對於高危長者，更不應依靠預約，而是讓他們隨到隨檢測，對他們特別優待，不但是尊重長者，更重要是盡快消除對高危市民的威脅。

第一步是全民檢測，與此同步應該是健康碼，內外並用，這樣可以同時了解社區感染的情況和分辨市民的感染風險程度。但是，兩者不是一次便可長期生效，而是要變成新常態，定期重檢，也定期修改健康碼。這樣做可使社會安心，經濟有機會恢復。

內地已經開始試種疫苗，香港也應及早參與，加強防疫能力。可與內地同樣的先在高風險的工作人員開始，例如醫護、海關、環保、食衞等各個有關部門，初期由於是疫苗推行的試驗期，可容許自願參加。隨着計劃愈趨成熟，安全和有效性得以高度保證，也可以有更多的疫苗供選擇，特區政府和承辦公務的企業可強制接種，並且把疫苗計劃擴展至高危的社群，在香港社會裏構成完整的防疫體系。

香港的幸運是有中央支援，但不要因政府的不合理考慮阻撓，犧牲大眾利益。