美國要求聯合國恢復對伊朗所有制裁措施，結果遭其餘四個安理會常任理事國否決，法國、英國和德國更發表聯合聲明表明反對立場。美國國務卿蓬佩奧老羞成怒，譴責法英德三國選擇與中國、俄羅斯站在一起，而非與美國保持一致。實際上，得道多助，失道寡助，美國的蠻橫做法既不符合聯合國憲章，更違背國際道義，即使是盟國也不敢盲目附和，老美與其譴責別人，不如反省自己。

更難堪的是，美國不僅在安理會遭遇羞辱性挫敗，還被排除在伊朗核問題全面協議聯合委員會之外，只有中俄法英德及伊朗代表參與。特朗普企圖通過恢復制裁伊朗來拉抬自己國內民望，以挽救岌岌可危的選情，詎料弄巧成拙，反而使美國進一步陷入國際孤立。

自二戰以來，美國獨霸天下，主導國際秩序，從來都是說一不二。但近年這種情況正逐漸改變，隨着霸權日益衰落，美國再也無法隻手遮天，一呼百應的日子一去不復返。尤其是特朗普上台後全面推行單邊主義，對其他國家予取予攜，更導致眾叛親離。歐洲盟國懾於美國淫威，表面上唯唯諾諾，實際上早有怨言，今次在聯合國公開與美國唱反調，已足以說明一切。

中國古代有王道和霸道兩種政治概念。「以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，中心悅而誠服也。」靠武力使人服從，並非真心信服，只是力量不足以反抗而已；只有以道德使人服從，才是真正的心悅誠服。可惜美國不懂這個道理，他們以為擁有超強武力就可以橫行霸道，殊不知他們只能以力服人，無法以德服人。目前美國仍是世界唯一超級強國，也許可以繼續主宰世界，但當其國力和影響力進一步下降，維護霸權就力不從心了。物極必反，盛極而衰，任何國家都逃不脫這個歷史規律，新冠肺炎疫情已暴露美國國家治理和全球治理能力嚴重不足。