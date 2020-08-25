香港社會陷入重重災劫，種種深層次矛盾浮現，如果在太平盛世，順風順水，大家難以知道原來政府的高官水平如此低下，先後失言。全日禁堂食令惹來怨氣沖天，兩位局長，一個說原來不知道這麼多人返工，以為都在家工作；另一位說，政策出爐前，沒有考慮到戶外工作者的用膳問題。官員的離地，又多了鐵一般的證據。

局長不濟，司長也老貓燒鬚。本地最新失業率約百分之六，但十五至二十九歲青年失業率達百分之二十二。司長竟然呼籲年輕人不要「揀擇」，並指出洗碗也是工作經驗，年輕人要做好期望管理。

做洗碗並不失禮，但年輕人及大學生跑去做洗碗，代表很大的社會問題。以往通常是由年紀較大或教育程度不高的人擔任洗碗，因為這份工作不需要特別學問或技能，而實際需求大，雖然工作辛苦，但僱主及求職人士亦是各取所需。一旦後生仔以及較高學歷程度的人去洗碗，那本來只能找到這種工作的那批人士，又去做甚麼呢？工作給人取代了，即是說又多一批人失業，他們要找其他工更加困難，難道索性申請綜援嗎？人人都想自力更生，政府的使命是保持社會穩定，提供工作機會，讓勞動力量得以發揮。建議年輕人洗碗，是一種資源錯配，反映高官說話未經過深思熟慮，說話似乎未經大腦，難免令人感到涼薄，有「何不食肉糜」之感。

如果高官看清楚現實，經過暴疫之後，本港不少食肆關門，再加上堂食限制，其實連洗碗工需求亦大大減少，碗都冇得你洗呀！反而因為一窩蜂外賣，驟然增加大量垃圾，清潔工的負擔加重，那高官會否又建議年輕人，清潔也是一種工作經驗呢？如果大學生真的聽官員說話走去做洗碗，或做清潔維生，那他們讀了四年大學，社會栽培花費百萬元計，統統都浪費了，又是倒錢落海。