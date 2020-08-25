港府廢官不食人間煙火，剛愎自用，目中無民，早就不是新聞。像智商高達一百六十的勞福局局長羅致光，負責勞工福利卻從不見他關顧勞工，更不見他愛護弱勢，高智商又如何？

眾所周知，全民檢測下月展開，政府美其名曰此舉是為了揪出隱形患者，截斷傳播鏈，鼓勵全民參與，惟對於爆疫重災區的安老院舍，如何安排長者檢測卻語焉不詳。羅致光擺出無可奈何狀，指全港有超過六萬名安老院友，不少長者因為身體情況難以外出，院舍又無法進行病毒採樣程序，故全民檢測難以在院舍進行。總之就是關門落閘，任由長者自生自滅。

六萬名院友乍聽是個不小的數目，但以港府的人力物力，連幾百萬人參與的全民檢測都自吹應付裕如，為何就不能特事特辦，想方設法為高危的院舍長者檢測？一味Say No，到底納稅人為何要支付廢官如此高薪？普通師奶也可代替只懂說不的局長了。

最令人側目的是，為院友檢測固然說不，羅局長對於打工仔批評保就業計劃只益僱主、難惠僱員，要求直接發放補貼同樣說不。不是說工資補貼若全數給予僱員，料一半僱主不會申請；就是說補貼若不經僱主發放，到二○二一年底都未派完，說來面不紅氣不喘。呢樣做不到，嗰樣又不能，乜都Say No便年薪數百萬元，待遇比美國總統更優渥，如此筍工只此特區一家！

當然，不論經濟寒風吹得如何猛烈，基層如何三餐不繼，長者如何孤苦無依，羅局長是感受不到的。他們這班高官自覺為人上人，今日的成就全靠自己努力爭取，打從心底裏認同資本主義社會理應貧富懸殊，窮人活該捱苦，而他們每月淨袋三十多萬元高薪則是應分，甚至完成任期後還可投入商界搵真銀，哪管食相難看。明乎此，高官嫌貧愛富，根本沒有動力為貧苦大眾服務，又怎會大費周章為長者檢測、為打工仔張羅？