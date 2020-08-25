中央果然高招，讓香港立法會延任一年，一石投下，將泛民主派整盆水都攪渾了。現在泛民陷入難題，現任議員是否應該留任，惹來了偌大論爭。

泛民大部分資深的頭目都希望議員們能夠留任，屈指數來，黎智英、李柱銘、梁家傑、李卓人、劉慧卿都有此主張。偏生反對派的民意調查結果卻相反，有百分之六十三的泛民支持者反對留任，支持的只是略多於百分之二十，有些民調結果則更懸殊，反對者高達七成，甚至八成以上。

這種情況近於英國脫離歐洲聯盟的公投，當時社會上的秀異分子，諸如霍金、索羅斯、羅林、碧咸等，都反對英國脫歐，據說有九成的高級分子跟他們抱持同一立場，現任英國首相約翰遜骨子裏也是個留歐派。但是公民投票的結果，卻是支持脫歐者佔多數。如今英倫要履行脫歐承諾了，後果難料，前景殊不樂觀。

這就是當前社會的普遍現象，民意經常向極端方向走，譬如去年的反修例風波，部分示威者狀若瘋虎，毀鐵路、砸交通燈、破壞店舖、隨意打人，你要是問真正的有識之士，大抵每一百人之中，會有九十人認為這種歪風不能助長。但當時的民意不然，多次調查結果都顯示有近六成市民體諒黑暴的行為，宣稱彼此不割席。那時候，反對派一眾議員恐怕還沾沾自喜，認為大有民氣可使。如今倒好，所謂「剃人頭者，人亦剃其頭」，立法會二十多個議席，就如二十多塊肥肉，香噴噴的，不吃白不吃。然而，泛民頭目恐怕抓破頭皮也想不通，為甚麼支持者們卻會起勁地反對。

本欄不是說過嗎？這不是一個理智的年頭，民意愈趨偏激，故根本不能盡信。以往相信跟着民意就有飯可吃的泛民議員，明年說不定要餓肚子了。