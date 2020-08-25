新冠肺炎疫情改變了許多人的生活習慣，最明顯的莫如買外賣。外賣兇猛，據估計，全中國每天有接近八千萬人依靠外賣醫肚。當前中國，估計一天的外賣規模就超過二十億元人民幣。有人說，外賣是這個時代嘅精神載具，它意味着將煩惱外包，意味着時間自由，甚至意味着一種分布式嘅生存狀態。

回到香港，第三波疫情嚴峻，政府實施晚市禁堂食措施，市民惟有買外賣，以致垃圾大增，淪為老鼠曱甴溫床。事實上，唔少市民都改變咗飲食習慣，即使早餐、午餐，很多時都買外賣而不選擇堂食。老朽從東網網站上見到唔少廣告，譬如高級食材、日本高檔生果，講真，有經濟能力嘅，幾乎可以足不出戶，憑網購買齊所需日常食材，依家買海鮮如游水石斑、龍蝦、蟹、鮑魚等，都可以通過視像揀選再以氧氣袋封口送到府上；而一些出名酒樓食店嘅拿手菜式，亦可以打電話預訂或網購，然後自己去攞，完全不必去老鼠出沒嘅街市買餸。

外賣大增，衍生大量垃圾，本報記者日前直擊群鼠喺觀塘碼頭嘅外賣垃圾堆中搶食；尖沙咀海旁遺下大量外賣垃圾及食物殘渣；大帽山郊野公園及城門水塘均發現野生動物進食遊人留下嘅食物殘渣！老朽每朝早都在上水一帶茶餐廳食早餐，亦見到街上之垃圾桶不勝負荷，周遭布滿一袋二袋飯盒及殘羹剩飯，發出惡臭，吸引曱甴，相信晚上亦會引來群鼠開餐，環境衞生堪虞！

有環保團體直指，外賣垃圾大增影響生態，亦對本港堆填區造成嚴重壓力！環境局及食衞局都應該想方設法去解決呢個問題，譬如增加垃圾桶，設計上應加大垃圾桶口嘅闊度，起碼可以放入飯盒，食環署則要加強巡查，增派人手清理街上垃圾；至於每日棄置餐具約五千四百萬件，部分隨意丟棄嘅餐具更會流入大海，影響海洋生物，環境局局長阿星哥，你說怎麼辦？