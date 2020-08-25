第七屆立法會選舉押後一年，現屆議會延長任期最少一年，全國人大常委會已敲定方案一段時間，但本地反對派政黨還在扭扭擰擰，舉棋不定，不少人的姿態卻從當初叫囂全體總辭的高地上撤了下來。公民黨黨魁楊岳橋聲稱會根據民意調查來決定，最好笑的是，他還列舉新加坡、馬來西亞和委內瑞拉為例，指當地曾有反對派撤出議會的往例，效果卻不佳。大狀黨這是立場鮮明得很嘛，還做甚麼民調？多一塊遮羞布也遮不住你們的戀棧吧！

反對派一直內鬥不停，這次立法會延任一年，再次燃爆了素人派對老鬼派的憤怒，素人派本就想趁去年區選之勢一腳踢走老鬼，誰料疫情不受控，特區政府決定押後選舉，並提請人大就香港立法會任期作出決定，他們的搶位大計無法落實，心頭已冒火，盤算一下，更發覺明年既要比高下，當然不能讓老鬼們繼續做多一年，於是泛民總辭便成了素人派、街頭派的統一口號。

老鬼反對派當然知道其中的詭計與毒辣，但是素人派的進擊亦難招架，總辭是站在道德高地，不接受他們視為「打壓港人選舉權」的委任；留任便是與虎謀皮，隨着政府的指揮棒起舞。可是，二十多名老鬼有更多說不出、道不來的苦惱，如果真的參加所謂總辭，未來一年他們便會失業兼失聲，沒有立法會這個舞台供他們經常曝光，坐冷板櫈一年之後，零政績及少見諸報端電視，選民容易淡忘；政壇是殘酷的，大半年後，面對素人派的集體撕噬，老鬼們凶多吉少吧！

這些苦向誰說？於是幾大政黨拉出民意調查這塊遮羞布，美其名是遵民意而行，但調查怎麼做，你懂的！可鄙的是，大狀黨扯出新加坡、馬來西亞等反對派撤出議會，這是故弄玄虛，誰不知道這兩個地方的反對派聲音本來就少，聲量十分低，與香港反對派惡盡議會根本是兩碼事，請虛偽的反對派不要當市民是傻瓜！