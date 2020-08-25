在新冠肺炎疫情肆虐下，香港失業大軍劇增，工廈劏房趁機大發「港難財」，工廈劏房愈劏愈細，有工廈單位更出現「一劏五十幾」的情況，每間約六十平方呎的房間，租金動輒二、三千元，五十多租戶共用廚房及廁所。

工廠大廈用作住宅用途有違《建築物條例》，業主向屋宇署申請改圖則，以興建「工作室」為藉口，然後公然地用二十萬至四十多萬元把六十呎至一百呎的「工作室」出售予多名投資者，部分投資者於購入後，便授權地產代理把「工作室」放租用作住宅用途。有地產代理直言，這類工廈劏房的入場費低，近年備受不少投資者追捧。

工廈劏房住戶一直受到各種老問題的困擾，環境擠迫，缺乏獨立廁所、廚房或食水供應等設施，衞生情況惡劣。在疫情肆虐下，由於缺乏規管，工廈劏房有機會如外傭宿舍、葵涌貨櫃碼頭般爆發群組感染。據報有工廈劏房住戶的防疫意識非常薄弱，住戶在共用地方不會戴上口罩，公用廁所不會蓋廁所板沖廁，更有住戶在大門外的垃圾桶撒尿，且大部分房間未有窗戶，通風情況惡劣，若有一人確診，全層住戶亦有可能感染病毒。政府為工廈劏房提供防疫措施是當務之急。

劏房因面積小，租金較便宜，但若以每呎租金計，一些市區的劏房呎租較豪宅更昂貴，並且租金佔劏房家庭入息比例高。香港樓價高企，公屋輪候冊申請宗數約二十六萬宗，一般家庭輪候時間長達五點五年，無疑是劏房日漸增多、愈劏愈細的催化劑。現時公屋輪候二人家庭入息限額為一萬九千多元，劏房問題正反映此門檻太高。

面對工廈劏房住戶在疫情下的極困難處境，港府必須多管齊下解決問題，包括檢討公屋申請門檻、加快興建公營房屋、立法規管劏房，以及加快提供過渡性房屋。政府應考慮購入整幢的工廠大廈，分隔成指定單位，如多年前的「臨時房屋區」般，以安置正輪候公屋的港人，讓其脫離居住環境惡劣的劏房。

此外，立法會財委會今年通過撥款五十億元支援過渡性房屋項目供應，未來三年將大約提供一萬五千個過渡性房屋單位，無疑能協助和促成各項由民間團體主導和推行的短期措施，以改善市民居住環境。除了民間組織之外，政府應將過渡性房屋納入《長遠房屋策略》，確立其為政府房策的重要組成部分，並邀請房委會，以至香港房屋協會及市區重建局，積極提供更多過渡性房屋。

本港土地房屋問題，是社會多年來深層次矛盾之一。現時公營房屋的土地缺口龐大，筆者所屬政黨建議要落實《長遠房屋策略》的供應目標，必須有充足而穩定的土地供應，否則一切只屬空談。而回顧歷史及經驗，透過規劃新發展區或公屋發展項目（如屯門54區），並引用《收回土地條例》收地，是短中期大量增加公營房屋供應較有效的方法。政府應積極考慮引用《收回土地條例》徵收土地，興建公營房屋，重建輪候冊市民「三年上樓」的希望。