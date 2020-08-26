神州觀察：公安系統太腐敗　打虎拍蠅莫鬆懈

黑龍江哈爾濱市公安局近日一舉查處十九名違紀違法警員，當中不乏正處級，所涉包括玩忽職守、受賄等諸多方面；更有警員涉嫌組織賣淫、開賭場、吸毒，乃至充當黑惡勢力保護傘，助紂為虐。見微知著，全國公安系統充斥各類腐敗分子，並動輒形成塌方式腐敗，足見系統內的打虎拍蠅工作仍需堅持不懈，對這些執法犯法者更需嚴懲不貸。

本案一干警員涉及不同職級、部門或警種，既有公安局領導幹部，又有多個支隊隊長、副支隊長，乃至一些公安分局、派出所所長、看守所、交警支隊普通警員，從上到下莫不如是。至於所涉罪嫌，幾乎都被冠以「嚴重違紀違法」之名，這也說明公安系統內的腐敗無分職級，做起來亦不難，只要披上這身「皮」，誰都可以枉法徇私，胡作非為。作為國家機器的重要組成部分之一，這種現象無疑極具破壞性，令民眾深感恐懼。

這種狀況又極易在系統內形成「多部門聯動」，為實行集體腐敗掃清障礙，像早前發生在哈爾濱市交通、交警系統的腐敗窩案，單是涉案警員就有逾百人，更有內媒報道，當時哈爾濱市公安局交警支隊下屬十三個交警大隊，受查的大隊長就有十二個，可謂誇張。

在廣東中山市，當年更曾爆出公安系統有兩百五十多名警員為當地「老虎機」賭博生意充當保護傘，全市近半公安分局淪陷，原本肩負懲治罪惡、除暴安良重任的執法者，卻成群結隊保護犯罪、禍害百姓，叫人難以置信。

而在本次案件中，揭發有部分警員充當黑惡勢力保護傘，或與黑社會犯罪團夥訂立攻守同盟，提供便利，或是在辦理涉黑案時不認真履責等；還有警員開賭場、吸毒，予人感覺執法隊伍中三教九流，無所不包。更厲害的是，有公安分局治安大隊民警自己就是黑惡團夥的頭目，組織賣淫，暴力搶劫、敲詐勒索，無惡不作，到頭來國家法治還指望誰來維護？百姓生命財產安全又靠誰來保障？

亦正因如此，中央掃黑除惡督導組早前進駐黑龍江省開展督導工作「回頭看」時，就曾指形勢很不樂觀，一些問題整改不到位。

本月初，公安部長趙克志又親赴黑、吉兩省調研，聲言要揪出更多「兩面人」，中央政法委秘書長陳一新早前更表示，將在兩年內對全國政法系統全面整頓，應聲之下，上海市公安局長龔道安迅即倒台受查，亦成為今年以來公安系統打掉的第三虎，此前則有重慶的公安局長鄧恢林和公安部副部長孫力軍。事實證明，老虎蒼蠅都是禍害，都需要狠拍，否則遺禍無窮。