功夫茶：應打擊走私寵物　人狗情深勿重罰

法國大革命時期，從事政治活動嘅羅蘭夫人有一經典名言傳頌後世：自由自由，天下古今的多少罪惡，假汝之名以行；其實，她另有一名言：認識的人愈多，我就愈喜歡狗！證明狗有時仲好過人！

事實上，狗是人類最好嘅朋友，要不然，世上寵物萬千，何以最多人養嘅就係狗！不要說甚麼「狗不嫌主貧」，單看牠默默廝守着狗主嘅樣，那種忠誠，一見你回家就擒高撲低舔你吻你，把尾巴都搖甩嘅熱情，你又怎捨得不當佢哋係自己家嘅一分子！之不過，愛不得其法，有可能變成累了牠們！

是咁的：海關及警方喺上周五晚展開聯合反走私行動，期間掩至大嶼山以南一帶埋伏，截停一艘走私快艇，檢獲總值約三千七百萬元貨物及拘捕兩人。走私貨物當中，混有十二隻植有晶片、困喺狹窄膠籠嘅狗隻，相信係新冠肺炎疫情影響下，港人狗主北上居住避疫，既想與分隔兩地嘅愛犬團聚，又想避開寵物入境申請及檢疫，不惜鋌而走險尋求私梟「搭單」偷運。

狗主人相信已深感後悔，愛狗情深而一時貪圖方便，就咁出事！有執業大律師表示，由於這是刑事案件，狗隻已被列為證物，依程序需由執法部門扣查；案件要完成所有程序，當中關乎被起訴人士是否認罪及作出上訴，保守估計或需要一年以上，待案件塵埃落定，狗狗能否重投主人懷抱，不無疑問！

嗱！爭取動物權益人士認為狗狗無罪，錯在主人想和愛犬團聚不得其法；亦有議員去信漁護署及愛協，希望能妥善照顧牠們。專家都認為狗狗被偷渡，久經風浪又困窄籠，受驚過度，會變得抑鬱、怕人；若又久久未能和主人團聚，唔使請教專家，都知道分分鐘會縮短壽命甚至一命嗚呼吖陰功！

基於人道理由和良心召喚，有關當局應該明大理、重大義！狗主雖然犯法，無非愛犬心切，建議當局罰款了事！若罰得太重手，令到狗主無法接回愛犬，滯留漁護署或愛護動物協會，遲早人道毀滅，變相做了殺狗兇手！我不殺狗狗，狗狗卻因我而死！咁又何必呢？有關當局，應畀點仁慈與悲憫，就事論事，要重罰嘅係走私寵物以牟利和偷運嘅私梟！

再講吖！法律亦不外乎人情。十二隻無辜被走私嘅寵物犬被列「證物」，期間成為證物嘅狗狗不會交回主人，換言之，人狗分隔至少一年，狗的一年等如人嘅十年八載，不殘忍嗎？其實，把狗狗以錄像當呈堂證物是否可考慮？狗嘅壽命不長，人狗情緣要珍惜！狗如此重感情，萬物之靈嘅人亦應以人情味回報也！