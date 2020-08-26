正論：放寬禁令乏準則　政策須一視同仁

本報昨日《正論》敦促政府抗疫與經濟並重，適時調節禁聚令，即日下午食物及衞生局局長陳肇始便宣布，周五起放寬晚市堂食至九時，而戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所可以重開，市民在戶外運動或郊野公園毋須強制佩戴口罩，官員又一次展示「唔踢唔郁」的作風。

第三波疫情稍回落，放寬禁聚令有其理據，但具體措施卻缺乏準則，難以明白其邏輯。例如放寬晚市堂食至晚上九時，而非更晚的十時，難道病毒在九時後會特別兇猛？業界人士批評政府不了解市民的生活，九時的分界線十分尷尬，「唔湯唔水」，大部分市民在晚上七時許才下班，用膳一會便要離開。業界一直建議延至晚上十時，特別是部分專做晚市的食肆例如火鍋店等，營業黃金時段為晚上八至十時，但政府未有聽從意見。

放寬食肆晚市後，仍然只限兩人一枱，這個做法亦是令人爭議。不少市民指出，一家三口出外用膳，其中一位便要分枱坐，無可避免要搭枱，與陌生人都除下口罩，張嘴進食，播疫機會比一家人一枱更高。政府變相鼓勵搭枱，簡直靠害市民。陳局長稱與業界及專家商討改變食肆現有做法，例如加裝空氣清新機，亦是笑話一則，有科學根據空氣清新機能夠阻止新冠病毒蔓延嗎？

其實部分食肆已經自發地救亡，在餐枱上以高身膠板分隔，避免面對面進食，減低飛沫互濺，挽救食客信心。普通店家的做法不花巧更實際，局長有沒有實地去茶餐廳視察，抑或是天天在冷氣大房吃飯閉門造車？食肆仍要遵守每枱兩人的規定，飲食業職工總會預計，僱主會視乎人流才增加人手，部分員工短時間內仍要放無薪假，工會希望每枱人數限制能夠放寬至四人。

現時有六千間食肆在晚市時間暫停營業，延長食肆堂食至晚上九時，業界預計將可令當中六成以上食肆重開，可帶來額外三成生意，全日生意額有望回復至疫情前六至七成。由此可見，禁晚市堂食對飲食業打擊巨大，放寬措施實在是刻不容緩。

救市緊急，政府准許重開美容院及戲院等，但酒吧仍須繼續停業，部分持有食肆牌照或可營業，但晚市時間只能開業至晚上九點，而酒吧黃金營業時間通常在九點後。業界認為做法不公平，政府應一視同仁，放寬餐廳應同時放寬酒吧。而卡拉OK亦是措施受害者，明明與第三波疫情無關，卻成防疫漏洞的犧牲品，重開無期，長此下去，恐怕執笠關門潮不遠矣！

今次放寬禁聚令等措施，綜合各界意見，「唔踢唔郁，唔湯唔水」，正是港府一向施政的寫照。放寬措施亦包括豁免市民在郊野公園可以不戴口罩，陳肇始稱留意到最近市民都出現抗疫疲勞，「戴口罩做運動都有啲辛苦」，故局部放寬口罩令。其實市民的抗疫疲勞，大部分源自政府把關不力、政策離地以及朝令夕改，令人無所適從，連食飯也要奔波勞碌，可憐的香港人實在身心皆疲！