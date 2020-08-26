世界視線：金正恩又傳病危　權力交接惹關注

最近有南韓媒體引述來自中國的消息稱，北韓領袖金正恩病重，目前正處於昏迷狀態，金正恩已對其胞妹，勞動黨中央委員會副部長金與正下放部分權力，減輕施政壓力。有南韓政界人士則質疑，平壤官方近日對外公布金正恩的照片，全屬偽造。

眾所周知，北韓作為一個封閉政權，內部權力鬥爭的消息從來都是撲朔迷離、疑幻疑真。金正恩四月中旬一度神隱二十天，期間流出多種病重傳聞，之後北韓官方公布金正恩出席公開活動的消息，傳言才算暫時平息。另一方面，兩名當選南韓國會議員的脫北者，早前曾分別公開聲稱金正恩病危或已死亡，結果要就不實消息向公眾致歉。

有坊間猜測認為，金正恩時不時傳出死訊，是他本人帝王權術的表現。最高領袖故意裝死實乃引蛇出洞，藉此觀察精英們在這種情況下各種反應，特別是揪出向境外洩密的內奸，繼而進行大整肅。

不管陰謀論如何活靈活現，但金氏家族第四代如何接班的問題，卻是北韓無可迴避，儘管金正恩現年只有三十六歲，但其健康狀況卻一直受到外界關注，據報道金正恩的幾名子女中，年齡最長的兒子今年只有十歲，金正恩是否足夠長壽，栽培兒子進入權力核心，以待接班。金正恩在二十七歲那年就任最高領導人，也就是說，如果金正恩要交棒給兒子，還要多挺十七年。

在這種情況下，尋找類似攝政王的角色，確保權力順利過渡到金家第四代，是順理成章的安排。擔任這一角色，必須是金正恩充分信得過的人，表面看來，其兄金正哲長期在外國居住，加上被指毫無大志，終日沉迷電玩和西方搖滾樂，並非合適人選，但更深層的原因，可能是擔心在北韓的傳統父權社會下，兄長執政隨時由「過渡」變「坐正」，反觀以胞妹金與正轉助幼子，則可以更加放心。

無論誰接續金正恩執政，對中國來說，一個穩定的北韓政權，對戰略安全來說至為關鍵，近日在白羅斯發生的事，足以為北京當局敲響警鐘。