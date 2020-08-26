特朗普說美國可以與中國經濟脫鈎，未必認真。但依他的政府年來的政策，即使未必真的以脫鈎為目標，也是以脫鈎來威脅中國，迫使中國屈服於他的全無法理觀念的「美國優先」。

對付全無誠信道德的特朗普，中國應以牙還牙，以特朗普帶頭無理追擊華為、TikTok等中國企業，違反國際法律，侵犯中國的國家安全，中國宜依法制裁特朗普家族企業及合股的公司。引用美國的方法，制裁任何與他的公司、子公司等有交易的其他公司。中國不需禁制他的公司等在中國市場的發展，只是依樣畫葫蘆地制裁在中國與它們的任何交易的第三方，美國稱之為二級制裁。甚至可把制裁名單擴至特朗普政府其他涉及的官員，如國務卿蓬佩奧及其親屬的個人與入股的公司，有來有往，才是公平。也在國際上製造先例，作出示範。

當然，像特朗普一類的小人，自必老羞成怒，用他騎劫的國家機器進一步攻擊中國。但是，中國報復與否，特朗普及其右派支持者一樣會對中國「妖魔化」，一樣會增強對中國各個方面的攻擊。更何況他有機會連任，連任之後再無約制會更瘋狂。

中國政府不能以為以德報怨，他們便會適可而止。美國本是紙老虎，一旦嚇唬成功，它會當作自己是真老虎，威風凜凜地到處欺蝦壓蟹，對中國只會得寸進尺。

在南海、東海，中國已經以軍力對抗，經濟領域在內外循環布局後，便可迎頭抗擊，使美國內部分化。這是以攻為守，制裁特朗普、蓬佩奧，相信美國以至世界會有許多人拍手叫好，民主黨也會高興。

此外，美國要香港進入地獄，香港亦可反制美國。取消香港製造，便是把對付中國的加稅同樣施諸香港對美出口。這樣的貿易攻擊，香港亦可對美進口加以同等的關稅。

以二○一八年為例，香港出口美國為六十三億美元，美國出口香港為三百七十四億美元，美國順差三百一十一億美元。要平衡貿易，香港優先，便要把這三百一十一億美元的順差消滅，把美國在亞洲區最大農產品出口地的收益弄垮。同年，美國投資香港只有十三億美元，香港投資美國為一百五十七億多美元，香港既給美國賺貿易順差，也貢獻投資。

美國不仁，香港便應不義。除要減美國出口來消滅順差，還要抑制對美投資，把資金留在香港和內地，以及友好國家。此中還有避美元大貶，以至美國不還國債的風險。

蓬佩奧推動「冷戰」對付中國，卻說不是「冷戰」，世界那有這樣便宜之事，中國是呆子笨蛋嗎？