中美開打「國運之戰」，台灣的蔡英文政府就一個勁兒的渾水摸魚，投靠美帝更深，老美也更把台灣當槍使。蔡英文之流要摸甚麼魚呢？當然是「台獨」之魚。然而，兩岸水中，是摸不到「台獨」之魚的，她是在「火中取栗」，一旦走到極端，戰火連天，不要說「台獨」了，恐怕七十多年前敗走台灣的「中華民國」都會化為灰燼，中華人民共和國將會多一個行使主權的行省，台灣方面現在拚命抗拒的「一國兩制」也再無可能「眷顧」寶島。

美國人的甚麼「台灣關係法」、「台灣旅行法」等等亂七八糟的法，日入斗金的軍火生意，甚麼「代表處」等等，都將被掃進歷史垃圾堆。台灣再不可能成為老美「不沉的航母」，圍堵中國的「第一島鏈」也將不復存在。

台灣當局，無論是國民黨還是民進黨，都極為迷信只要有老美的援助，特別是軍事援助，就可以無懼共產黨，甚至可以打倒共產黨。國民黨這樣的夢早就破滅了，時下民進黨又接着做，可惜這幫「少不更事」的政治學童，一不知兵，二不知史。那個身兼「三軍總司令」的蔡總統連「紙上談兵」都不知所謂，卻偏偏要大談如何與「共軍決戰」。

日前她在「金門炮戰六十二周年」之際，飛到金門主持「追思活動」，美國在台協會處長也首次「陪同總統」參加此類活動。有山姆大叔撐腰，蔡總統「鬥志昂揚」，大談台灣強化各項戰備，大談「台軍有信心也有能力，迫使敵人犯台失敗」，叫嚷「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」，十分豪橫。然而，知道甚麼是打仗嗎？大凡戰到最後一兵一卒了，哪裏還有甚麼越雷池不越雷池？屆時城陷牆破，連老美也要挾着尾巴滾回老家去！

這幾年來，蔡英文政府因為得到老美全方位支持，購買了大量軍火，就忘乎所以起來，也很想在主子面前努力表現。然而，這一切都是在拿台灣的命運和二千三百萬人的身家性命為賭注，是在把台灣帶入地獄。