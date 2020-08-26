白羅斯大選後爆發連串示威，總統盧卡申科指摘美國和歐洲煽動叛亂，要求西方國家先管好自己的內部事務。這顯然不是無的放矢，白羅斯暴亂一起，美國和歐盟第一時間力撐反對派，雙方默契十足，如果說不是早有預謀，誰會相信？世上沒有無緣無故的恨，盧卡申科掌權二十六年，西方早就不滿其親俄羅斯的立場，必欲除之而後快。可惜他們扶持的反對派實在太窩囊，在選舉中一敗塗地，得票只有一成，實現不了奪權陰謀，只好以選舉舞弊為藉口煽動反政府示威，將白羅斯搞得雞犬不寧。

人們對白羅斯的動亂一點也不陌生。通過情報系統和財力物力影響別國內政，再利用網絡和輿論煽動反政府示威，最後支持反對派推翻政府，正是西方策動顏色革命的一貫套路。這個套路過去屢試不爽，先後在烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯、中東和北非等諸多國家成功實踐。但近年似乎不太靈驗，在委內瑞拉遭遇失敗，在香港鎩羽而歸，在白羅斯恐怕也很難奏效。

畢竟時移世易，西方空喊自由民主人權，虛偽性和欺騙性逐漸被揭穿，愈來愈沒有市場。十多年前，西方也曾利用哈薩克大選策動顏色革命，結果並沒有成功，原因是哈薩克當局通過電視宣傳烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯等地發生顏色革命後，政局紛亂、經濟低迷、民生困苦，令民眾對顏色革命反感。

經歷過顏色革命的國家沒有一個得到好結果。烏克蘭就是典型例子，這個曾經最富裕的前蘇聯加盟共和國，如今淪為歐洲最貧窮國家，不正是顏色革命造成的嗎？說穿了，美國等西方國家口惠實不至，攪局之後便拍拍屁股走人，所有亂象由當地政府面對，所有苦難由當地人民承受，類似例子比比皆是，相信白羅斯人民不會再輕易上當。盧卡申科確實沒有說錯，西方國家問題多多，還是先管好自己內部事務再說吧。