禁晚飯堂食令實施超過一個月，全港食肆叫苦連天，尤其是對酒樓來說，夜晚的飲宴飯局基本上是他們盈利來源，所以沒有晚飯堂食，有酒樓索性停止營業，節省燈油火蠟。雖然本周五放寬堂食至晚上九點，但難保隨時又變卦。

市民亦冇啖好食，就算約朋友兩個人沒有違反禁聚令，都要滾水淥腳指定時間之前散場。當局覺得晚飯禁堂食，可有效遏制新冠肺炎病毒擴散，從數字上近日的確有向下調趨勢，但這是多方面配合，例如收緊豁免海員及飛機師檢疫政策，加上強制戴口罩令，傳媒集中火力報道疫情，稍有理智的人也會自己檢點，不但戴罩還要勤洗手，遠離有表面病徵的人。即使放假，很多市民都減少出街，並不是為了避免觸犯禁聚令，而是風頭火勢，誰都不想染上世紀肺炎。

最近一名本地男子曾染上新冠肺炎後康復，大家都以為會有抗體，一段時間不會再受感染，相信這位仁兄都是這樣想法，竟會在這個高危時候去旅行，從西班牙返港後，證實再度確診，驗出病毒株基因排序與上次不同，並非病毒殘餘，而是二次感染，成為世界首例。

香港都算光宗耀祖，大鼠戊肝為世界首宗，而且個案數目冠絕全球。現在又來世界首例二度感染新冠肺炎，恐怕以後外國人看香港又會加多一重「有色眼鏡」，視為病毒港了。

人必自侮然後人侮之，本港衞生近年急劇惡化，後巷垃圾堆積，還有鼠患嚴重，橫行無忌，本報拍攝到街市群鼠歎豬殼只是冰山一角，食環署做騷扮清潔巡查。由於禁晚飯堂食令，不少人選擇購買外賣食品，造成每日五千多萬件棄置餐具，難以處理，垃圾圍城指日可待，最慘是污染海洋，團體在牛尾洲檢拾了大量發泡膠垃圾，簡直是生態災難。在無能政府管治下，無論是人或是大自然，都逃不過劫難重重。