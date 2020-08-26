政府統計處上月公布就業數據，經季節性調整的失業率，由今年三至五月的百分之五點九，上升至四至六月的百分之六點二，為十五年來高位；就業不足率由上次的百分之三點五，上升至百分之三點七，為接近十七年高位。失業人數升至約廿四萬人。按統計數據，香港大多數主要經濟行業的失業率均見上升，以樓房裝修及保養業、進出口貿易業、貨倉及運輸輔助活動業比較顯著。

不計去年反修例動亂帶來的衝擊，香港近半年來龐大失業率，無疑與新冠肺炎疫情關係密切。旅遊、零售、美容、娛樂、餐飲等都受到重創，不少商業活動陷於停頓，就算勉強經營，都是苟延殘喘，很多經營者表示，未知疫情走勢如何，再繼續支撐下去，遲早會彈藥不繼。

也不是每個行業都同樣不景，不少從事金融服務，如法律、會計、金融投資工作的朋友都表示，公司雖受到世界經濟放緩影響，但不覺得長期低迷，市況仍活躍。另外，一些從事專業服務的朋友都表示照舊工作，影響不大。

就算大家都認為受到重創的行業，也要細分，例如零售業，專門以高消費的外地遊客為對象的當然首當其衝，但以本地居民日常生活必需品為主的影響不大，最佳例子是街市和超級市場，顧客沒有減少，銷售反而增加，大家都因疫情不外出消費留在家中，要購買食材，街市和超市生意必然增加。

政府統計處發表失業率上升的行業如樓房裝修及保養業，只是因疫情下一些小工程暫停，但維修保養不會減少。進出口貿易業連同貨倉及運輸當然受影響，很多在內地設廠的廠家，因兩地檢疫問題，已不可能如舊日般每周北上幾天，歐美訂單減少或者暫停，也令產量下降，倉儲物流也連帶放緩。

有經濟學者估計，由於新冠肺炎疫情在七月出現反彈，預期下次公布五至七月的失業率，將進一步攀升至最少百分之六點七，毫不樂觀。

政務司司長張建宗最近提到香港青年的失業率，發覺遠高於平均數。他指出最新失業率是百分之六點二，但十五至廿九歲青年失業率達百分之廿二點一，二十至廿四歲青年失業率是百分之十六點二。青年的失業率異常偏高，反而更值得研究。到底是青年受到的專業技術教育與經濟結構不配套，以致找不到合適工作，學非所用，還是教育機構未有加強下一代對工作環境、工作倫理和態度的認識，令青年不適應而離職者眾？青年就業率竟比壯年老年低，經濟怎可能維持運作下去？