反對派最愛掛在口邊的是：中共造假、港府罔顧民意，彷彿天下間最有誠信、最順從民意的只有他們自己。然而一次立法會延任不少於一年的安排，徹底戳破這班垃圾政客的虛偽嘴臉，非但罔顧民意，輸打贏要，民調甚至做完又做，公然造假也在所不惜，直到合心意為止。

眾所周知，反對派委託「自己友」鍾庭耀的香港民意研究所，為他們於立法會的去留問題進行民意調查，擺出民主透明狀，詎料有人唔生性，做出來的民調竟高達六成多人反對反對派延任，與他們心底裏渴望的如意算盤背道而馳。胡志偉之流可能急得瘋了，撕破臉皮吐露真言，直指民調結果只能參考，不能甚麼都交付民調決定，連遮羞布都不要，醜態畢呈，令人咋舌。

更醜陋的是，他們竟然不承認民調結果，鍾庭耀甚至幫口指回答民調的市民「情緒因素大很多，理性因素不足夠」，屈得就屈，叫黃絲情何以堪？最新消息是下月再進行民調，連怎麼設計都由政客說了算，龍門任搬，務求搬到結果符合他們留任為止。請問這是哪門子的民調？香港民意研究所日後還有何公信力？

說來說去，這班政客都沒有明言為何不能跟從民意辭去立法會職務，反而千方百計賴死，搬出諸多不知所云的理由，美其名曰希望民主派可以團結對抗困局及暴政，卻不說本土派、抗爭派根本不贊成他們留任，硬要逆民意而行，還談何團結？

說穿了，現任議員延任多一年，便有多四百萬元薪津袋袋平安，辭職見財化水，豈有不撕破臉皮力爭到底之理？何況早前搞的所謂初選眾投，得出的結果是新人勝舊人，傳統泛民幾近冇碇企，現在不用選舉即穩袋高薪厚祿，當然不能放手；加上金主黎智英一旦失去這班走狗在立法會保駕護航，黑金豈非送得冤枉？

計過度過，賴死唔走自是唯一訴求、非此不可！