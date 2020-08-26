中國有一句成語叫因噎廢食，香港政府則因防疫而廢堂食，兩者同樣可笑，大可不必。總算管治班子能從善如流，剛宣布放寬禁令，餐館本來傍晚六時起禁止堂食，如今可延至晚上九時，很多勞苦大眾辛勤工作一天，下班後想在餐館中坐下來吃口熱飯，如此卑微的願望，在過去一個多月來卻是空想。早前，一眾高官完全脫離現實，彷彿不吃人間煙火，一度連午市堂食亦禁，使成千上萬市民在午飯期間流落街頭。有捧着飯盒站着吃的，有蹲着吃的，有邊撐傘邊吃的，各適其適，蔚為奇觀，看着讓人失笑，卻笑中有淚。

新冠肺炎疫情發展至今，未知何日方能終了，我們應習慣與它共存，要小心防範，但不必懼怕，更不必逃避。疫症至今奪去了香港數十條人命，每一條生命固然都是彌足珍貴，但若以更超然、通達的視角論之，新冠肺炎造成的人命損失，可能跟流行性感冒相差不大，我們總不能每逢遇上流感，就馬上讓香港半停擺吧。

天要下雨，娘要嫁人，是無可如何之事，只要盡其在我、順其自然便是，不必因怕遇雨而不出門，因怕離婚而不娶妻。市民在這段日子外出，只消戴上口罩、勤於洗手便行，生活應盡量回復正常，要是讓經濟活動再長期凍結下去，恐怕將來餓死的人，會比病死的還多。

在新冠肺炎疫情中，政府推出的部分防疫政策過於嚴苛，他們固然須負上大部分責任，但醫學專家們也不能輕饒。全日禁堂食本來就是出自專家建議，管治班子要是不遵從，染病人數一旦增加，市民便會將責任怪罪於政府，故使政策變得寧緊勿寬。

疫情起落或許也是定數，跟防範措施未必有絕對關係，世界衞生組織曾高度評價南韓的防疫工作，但近日該國新冠肺炎疫情還不是在急速反彈！