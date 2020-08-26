整個二○二○年，香港人活得實在痛苦！政府張弛無道，錯過防疫抗疫的黃金時機，終致爆發第三波疫情！確診人數由千多宗飆升至接近四千七百宗，死亡個案亦直線上升至近八十宗，是以即使單日確診數字曾回落至單位數，但速度緩慢，顯示疫情仍未真正受控，而政府嘅禁聚令，一延再延，反映疫情確實難以對付！

再說，今年港人恐怕無福外遊！本港又出現全球首宗二次感染新冠肺炎個案！早前有醫學專家指出，新冠肺炎病毒感染力強，很大可能會如流感一樣，出現季節性情況，即使患者康復後亦會受感染，不能掉以輕心。是以即使有餘錢外遊，面對疫情嚴峻，尤其不明源頭、隱形病患者你估佢唔到，今年外遊風險大，還是忍一忍風平浪靜，小心駛得萬年船也。

疫情彈上彈落，庸官拖足半年先至補鑊搞全民檢測！之不過，既然冇硬性規定參與人數，依老朽估計並不會有驚喜！連專家都態度分歧，更質疑成效，甚至有擔心檢查時除罩增播毒風險！何必冇啦啦，整笪疤！庸官又冇理由賣花唔讚花香，話即使最終自願參與人數少於百萬，亦不會認為計劃冇用。政府做嘢習慣只見身郁唔見米白，睇吓推行環保、清潔運動就知喇！有團體就有關計劃進行調查，發現有四成二受訪者因擔心個人資料外洩，而不參加喎！

老朽擔心屈到病情緒冇得發洩，多過擔心個人資料外洩！不參加全民檢測，皆因連港大感染及傳染病中心總監何栢良都話無打算參與及報名協助採樣，認為該計劃成效很低，加上佢有嚴格管理自己生活，除了上班就係回家，即使外出購物都不會除下口罩，受感染機會微乎其微。專家之言梗係可信過廢官之言，老朽日日在村野讀書寫字，罩不離口手不停洗，三餐外賣，不再到街市，受感染機會微乎其微，全民檢測，一笑置之！