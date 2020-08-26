雖然未到過年，筆者卻真想燒幾串炮仗！慶祝美國終辦了件好事，當地執法部門日前拘捕美國總統特朗普的前顧問、前白宮首席策略師班農。班農被捕，美國到國際政界的反應都是嗤之以鼻居多，做過大官的人居然混到如此地步，白宮中另一位與班農從外形到從政風格都頗近似的人要前車可鑑。同樣要明鑑的還有參加眾籌的一眾香港捐款人！

美國已公布班農的控罪，這裏說的是背後的八卦。這有助增加香港人、尤其是經常在網上捐款一百元支持某個政治議題或行動者的警惕。

特朗普由競選到上任後的一個大計，便是在美國與墨西哥邊境興建圍牆，這個政治議題原來是班農的「搵水」大計。他與另外三人在網上發起「我們建牆」（We Build the Wall）眾籌計劃，呼籲支持建圍牆阻隔墨西哥非法移民的人捐錢，結果大批討厭外來移民的特氏支持者響應，眾籌了超過二千五百萬美元、折合港幣近兩億元。

班農拿了多少去建牆呢？暫不知，但美國執法部門指控他轉移了最少逾百萬美元作私用，部分開支用以個人旅遊、住酒店、個人開支甚至償還信用卡欠款等。結果，一宗政治議題眾籌案成了欺詐案，班農被控串謀欺詐、洗黑錢，按照美國法例，罪名一旦成立，便要面對超過十年或更長的判囚。

但大家有沒有覺得似曾相識？政治議題、網上眾籌、挪用款項私用……香港也有不少這類情況。從二○一四年佔中至今，政圈冒出一堆從政者或團體，不少人動不動就發動網上眾籌，從國際宣傳活動到資助法律訴訟、支持某些政治議題等，但有多少團體公告過眾籌後的款項怎麼用了？這些眾籌有沒有出現班農現象﹖捐過款或沒捐過款的香港人都應該好好想想！當一個社會邁向政治狂熱時，政治議題原來是最佳的牟利工具，美國前車可鑑，香港人還是少點狂熱、多點理智的好。