香港的疫情有機會獲得完全的遏制，關鍵在於普及自願檢測計劃是否成功，亦即是參與者的數量及廣泛程度。近日，當局不少官員亦加緊對計劃展開宣傳，呼籲廣大市民積極進行檢測。然而，坊間仍有一批反對派人士杯葛檢疫措施，終使有機會成為政策的「短板」，對疫情控制的效果大打折扣。

香港現時的感染個案中，約有四成是無法分辨源頭，意味社區存在大量無病徵的隱性患者。內地及國際專家均建議，使用大規模全民檢測是最有效控制疫情的方法，亦在多地得到實踐及驗證。當然，抗疫是需要全體市民共同承擔，既然你與我本身不確定誰會帶有病毒，故參與檢測理應就是對家人及自己負責的表現。

我們需要知道的是，中央政府關顧香港抗疫的情況，除派遣檢測人員赴港外，同時願意協助分攤檢測及新建設施的費用。事實上，基於本地檢測能力的不足，特區政府主動尋求幫助，而中央亦慷慨派出人手及調遣物資援港。若然在此種絕對受惠的情況下，香港市民仍不願接受檢測，就只會浪費內地對港苦心，實在有情何以堪的尷尬之感。

幸而，負責統籌檢測計劃的公務員事務局局長透露，現時已有三千多名醫護人員表示願意協助採樣工作。此數千人員持有本地醫護的專業資格，從側面反映其認同檢測有實際的作用，亦相信他們能夠更「貼地」推動各界參與檢測，盡早將潛在的社區傳播鏈截斷。當然，我們亦關注參與採樣人員的安全，當局應保障其能獲得足夠的防疫裝備。一方面，此舉能夠鼓勵更多醫護參與計劃；另一方面，亦能避免其感染病毒，因而影響到平日已告繁重的醫療工作。

此外，屯門有反對派區議員，推出所謂「民間自救」的檢測計劃，聲稱可以避免將個人資料交至內地。不過，先不論其需要收費，政府已表明其所聘用的化驗師，或已違反本地相關法例。根據規定，醫務化驗師只能處理由來自醫生、牙醫或獸醫的轉介，否則將視其為違反專業操守。另外，當局已經多次強調，個人資料只會在本地作為檢測之用，生物數據交付內地實為政治的無稽指控。

事實上，社會現時出現由激進派或攬炒派所帶動的「逢中必反」論調，只為到他們的政治油水，置香港市民健康安全及未來於不顧，理性的民主派究竟還存在嗎？你們不是經常將「和理非」掛在嘴邊嗎？試用真正「理性」的角度思考，全民免費檢測應是現時最佳而有效的方案，為何仍不見反對派說句像樣的話呢？

香港的經濟需要重啟，就必須讓外界知悉我們已將傳播鏈截斷，才能有望納入粵港澳的「氣泡經濟圈」。看看澳門，自由行旅客已有限度開放，經濟信心前景比香港更良好。相反，我們的餐飲業、零售業、酒店業等各行各業，每天老闆憂慮生意無以為繼，僱員又怕飯碗朝不保夕。面對如此困局，反對派依然無動於衷，為反對而盲目反對，終將只會成為本地復甦的「窒礙者」。