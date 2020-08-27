產評：內地科創具根基　美欲阻撓反傷己

美國今年以來積極打「香港牌」，劍指中國科技和金融業，說穿了，就是因自身發展墮後而要買時間！可港股在內地支持下，成為中資科技企業上市首選地，更吸引源源不絕的全球資金參與。顯見任憑美國怎樣出盡九牛二虎之力，也難阻中國崛起大勢，亦未見顯著動搖香港金融中心地位。反之，在地緣政治風險考量下，更多中企會選擇離美股而去，美國最終只會搬石砸腳，自食其果！

自疫情後，美國發動全方位戰線，務求傾盡全力打擊中國崛起，可此途絕對不切實際。就以美國企業為例，將智能手機搬回美國生產，供應鏈和人力資源都難以配合，加上商業成本差異，根本就不是划算的商業行為。美國政府一意孤行，用納稅人的錢補貼商家在美生產，做法難以長久，最終只會損及美企競爭力和美國人的荷包！

「龜兔賽跑」的典故家喻戶曉，須知道中國在人工智能及5G技術領先不是一夜成果，而是數十年來改革開放的紅利。由於矢志發展科技，民眾願意使用，在技術不斷改良調校下，造就了社交電子商務和短視頻應用模式的崛起。從美國總統特朗普急於打壓海外版抖音及微信一例就可知道，內地運用科技的創新程度絕不亞於美國硅谷。近日就有法國媒體分析，如今是美國硅谷企業也要學習中國經驗！這在在證明美國又想重施上世紀對付日本崛起的故技，以圍堵方式阻中國發展。不過，斷供晶片充其量只會短暫阻延發展步伐，是無法改變大勢，更只會迫使中國決心加強核心技術自主研發，完善產業鏈，短期雖有苦楚，但長遠將因禍得福。

事實上，環顧全球，中國極有可能是今年唯一能實現經濟正增長的大國，為外資提供可觀的發展機遇，這股力量在港股得到充分體現。俗稱「港版納指」的恒生科技指數自上月推出以來反覆向上，全然沒有受中美科技戰影響而走下坡，資金持續流入，中企來港上市浪接浪。據美資投行高盛保守估計，未來五年內地科創板及香港恒生科技指數將吸引全球約兩千億元被動資金流入。可以預計，不久將來美股須面對美企競爭力倒退及新股來源減少之困，特朗普口中「不再成功的交易中心」並非香港，而是始作俑者美國！

美國以科技脫鈎打擊中國的一步行不通，若孤注一擲掀打資本戰，以美元霸權作為武器，猶如將僅存老本「晒冷」，只會為全球去美元化給力，並加快世界儲備貨幣的興衰更替，最終必然得不償失！