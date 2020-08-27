神州觀察：國民質素太落後　小康社會難收官

曾擔任過全國人大財委會副主任的某位前官員日前建議，內地當局應延遲全面進入小康社會的收官工作，指出目前大部分民眾的生活、收入水平仍然未達到奔小康標準，加之遭受新冠肺炎疫情、中美貿易戰等不利因素影響，仍按原計劃推行未必理想。其實小康社會的標準亦非只有這些，所謂倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱，全面提高國民道德質素，成為更具文明水平的國家才是達致小康社會的基礎和目的。

雲南大理著名淡水湖洱海近日被揭有缺德車主在湖邊洗車，一對夫婦不顧旁人勸阻，並當着孩子面將車洗得乾乾淨淨，可惜卻污染了湖水，行為不但十分自私，亦教壞孩子；當地公安接獲舉報後罰了對方兩千元，並對二人作出批評教育。然而搜索相關報道會發現，類似行徑過往多年幾乎年年都有，且不光在洱海，其他一些風景優美的湖泊或海邊亦有人洗車、洗衣服、燒烤等，違規亂象層出不窮，簡直不可理喻。

買得起私家車，卻不捨得花錢洗車，非要開到湖邊去洗，誰能說這種人是因缺錢才做這種事？根本就是缺德本性所致，須知洱海近年因污染問題沒少花錢治理，可又有多少人懂得珍惜？這種人肯定也不屬收入低下、未達奔小康「經濟門檻」的群體，而是缺乏禮節、廉恥之人，公德意識、文明質素太落後、太差劣，而這又是小康社會建設的前提和基礎，以及社會主義道德建設的基本任務，既然這方面總是不達標，的確不應強行收官。

在內地社會，不論是生活富足，還是「月入一千元」，缺乏公德意識的從來不乏其人，就像陝西榆林某處景區的丹霞地貌，近日再度遭人破壞，一對情侶得意地將他們的名字刻在了岩石上。但凡有點常識的人都知道，丹霞地貌需經千百萬年時間形成，存留至今實屬不易，破壞後想要恢復至少又需數百年，然而遊客近年對一些地方丹霞景區的破壞同樣頻繁，高興了便上去踩兩腳，或是刻字留「墨寶」，全然不顧景區管理人員或其他遊客勸阻。

再如早前四川甘孜州的「格聶之眼」植被，因遭越野車隊瘋狂輾壓破壞，給原就脆弱的高原生態帶來致命打擊，那麼這些人究竟是真的不明事理，還是有錢就是任性，想幹啥就幹啥？如此隨心所欲，不計後果，不是為富不仁又是甚麼？可見物質條件再好，但精神貧乏，破壞文物古蹟或自然生態之事只會禁而不止。所以按照全面奔小康的標準，設法提升國民的社會責任感以及公德意識、文明水平就成了當局的必然任務，否則就算所有人過上了好日子，亦難逃禮崩樂壞結局。