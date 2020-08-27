功夫茶：狗狗何辜遭劫難　修例善待積陰德

人狗情未了，義犬救主嘅故事，我哋聽得多！尋日功夫茶講十二隻狗狗「被走私」，主人愛狗情深不得其法，有可能反而害了牠們。依家狗狗被困無助，「萬物之靈」嘅人類又是否可以宏大愛、重大義，用良知拯救狗狗嘅命運呢？

看官，疫情下人狗情深，衍生唔少走私寵物嘅問題。呢，上述走私案發現十二隻植有晶片、被困喺狹窄膠籠嘅狗隻，相信係狗主北上避疫，既想與分隔兩地嘅愛犬重逢，又想避開寵物入境申請及檢疫嘅複雜程序，無奈下疑透過走私愛犬，圖解人狗兩地相思之苦！嗱，有名人講過，不曾養狗嘅人，好難想像同狗一起生活係點樣過，養過狗嘅人，則無法想像沒有狗嘅日子該怎麼過，原來真係冇講錯㗎！

唉，果真是未卜三生願，頻添一段愁！嗱，話口未完，尋日中午赤柱黃麻角徑對開一個石灘，有人發現一個灰色寵物膠籠打側置於灘上，好奇下上前察看，赫見內有三具全身濕透嘅狗屍！狗隻死因不明，懷疑有歹徒將狗狗連籠一齊掟落海再被浪沖上沙灘，於是致電報警，由於狗隻植有晶片，警方已聯絡狗主協助調查。

狗命何辜！畜牲都係命啊！何況佢哋係人類最忠誠嘅朋友，何以遭此厄運！是否另一個「被走私」嘅悲情故事，看來仍有待各方解開謎團，若查到有虐殺之罪證，歹徒必須繩之以法！

功夫茶亦掩不住悲傷。說回那十二隻被走私嘅狗狗，若然當佢哋係「證物」而扣留逾年，待整件走私案審結才可將「證物」交給狗主或其家屬，點講都係不人道，屆時可能「換了人間」，人狗殊途而造成難以彌補嘅大錯！呢，有關狗隻話就話交由愛護動物協會照顧，表面上受到妥善處理，但不要忘記，被走私嘅狗狗困在窄籠，在風波惡嘅海上顛簸，肯定已受驚過度，變得抑鬱怕人。佢哋既然植有晶片，當局可憑晶片資料追蹤狗主。

法律不外乎人情，法律界人士同立法會議員都異口同聲話要善待狗狗！林鄭都拍過片學人講動物權益，唔該坐言起行，修改法例程序，就算要狗隻做證物都可以先影相或錄影，盡快將寵物歸還主人或家屬，咁至係人道及理想做法。正如有議員擔心，狗主身處內地，有關部門難以與狗主取得聯絡，而且狗主有機會被控告虐待動物，萬一有關狗隻被當棄犬處理，咁主人就抱憾終生嘞。

所以話，功夫茶希望人狗團圓，疫情下我哋更需要正能量；芝蘭生於深林，不以無人而不芳；善待動物、尊重生命，不必太執着於硬繃繃嘅條文，更毋須誇誇其談！此時此刻，疫情嚴峻，更需要積陰德，給無罪狗狗一條歡欣大道吧！