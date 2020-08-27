世界視線：黑人又遭警槍擊　美種族死結難解

一波未平，一波又起。繼黑人弗洛伊德被白人警員跪殺，觸發全國反警暴浪潮後，威斯康辛州奇諾沙市一位名叫布萊克的黑人男子，日前在勸交時被警員連開多槍打傷，導致下半身癱瘓，當地連日來爆發大型示威，州長宣布進入緊急狀態。

事發後，NBA球星勒邦占士坦言，作為一個美國黑人，他為此事感到害怕，片段似乎顯示，只要白人警察真的想制服布萊克，他們完全可以這樣做，為甚麼每次都要鬧到開槍的地步，特別是他的孩子就在附近。今次並非勒邦占士首次就類似悲劇發聲，今年二月，一名二十五歲黑人男子在喬治亞州一個社區慢跑的時候，遭到一對白人父子阻攔，最終被槍擊身亡，勒邦占士當時就公開撰文狠批，「每當我們踏出舒適的家門，就像獵物一樣被狩獵！連跑步都不行，這算是甚麼？」

可以看到，跟大型槍擊流血事件一樣，黑人淪為警員過度執法的犧牲品，已成為美國社會的痼疾，不管是民主黨抑或共和黨總統執政時期，情況基本上沒有兩樣。正如美國媒體指出，這個國家一直標榜民主、人權，但即使靠民主選舉選出黑人總統，種族歧視也沒有停止。奧巴馬就不止一次抱怨，「美國有色人種已目睹了太多悲劇」，足以說明問題根深柢固，即使總統也無可奈何。

最悲哀的是，正正是美國人引以為傲的民主選舉，每次有黑人遭警槍傷槍殺，共和、民主兩黨的政客也是各取所需，一心撈取政治資本，共和黨方面固然藉隨之而起的示威騷亂，推銷所謂法律與秩序，煽動白人選民的恐懼心理。民主黨高唱平權的高調，實際上也是口惠實不至。

今屆民主黨初選，各參選人又是反省白人特權，又是討論是否應該向黑奴的後代支付賠償金，最終代表民主黨出選的拜登，更特意挑選擁有亞、非裔的副手，但他的一句「不投我票的就不是黑人」，將民主黨政客把非裔當作政治資產、投票機器的陰暗心態，暴露無遺。在這種情況下，「黑人的命也是命」的口號，只能一直高喊下去。