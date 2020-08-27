正論：全民檢測失時機　欠缺誘因致命傷

爭議多多的全民檢測將於下月一日展開，港府擺出嚴陣以待的架勢，惟最終有多少人參與，連林鄭也不敢訂下目標。說穿了，在政客肆意抹黑、醫護群起反對、專家帶頭杯葛下，港府無力應對，加上並非強制性又沒有禁足令配合，最重要是確診個案正在放緩，先天不足後天失調，市民根本沒有非驗不可的誘因。

防疫專家及公院醫護跟港府對着幹早就不是新聞，繼港大專家何栢良公開表示自己不會參與全民檢測後，部分公院醫護又踩多腳提出諸多質疑，包括所謂的「DNA送中」私隱問題、採樣期間聚集有風險、隱形患者傳染性低、全民檢測沒有針對性、內地人員資格問題等等，所有輿論都將市民導向不參與檢測，結果惹來林鄭批評「所謂專家和醫生抹黑計劃」，引起一陣小風波。

無可否認，有些反對的人出於反中仇共的政治目的，但若不因人廢言，部分質疑也不是全無根據。君不見，高官除了口頭強調樣本資料不會「送中」，並會在港完成檢測及銷毀外，採樣中心有甚麼防疫措施，內地檢測機構如何運作，其權威性在哪裏，如何增加市民信心等等，統統語焉不詳。另一方面，港府擬在全港十八區廣設採樣站，並預留最少逾一百個室內場地作為臨時採樣中心，無奈徵用場地時屢屢碰釘。有指被當局徵用的官校及非牟利團體營運的社區中心，人員都出現抗拒情緒。工欲善其事，必先利其器，隨着全民檢測展開日期逼近，偏偏港府連徵用場地都阻力重重，能否有好成績已是寫在牆上。

事實上，近日疫情放緩，昨日新增廿四宗確診，雖然當局認為仍然不可鬆懈，但同上月中長時間錄得單日過百宗病例的風聲鶴唳相比，現在的情況總算有所緩和，何況港府明日開始放寬晚市禁堂食等措施，更加深市民的放鬆心態。此情此景下，別說反中央反政府的市民不會參與檢測，即使是「藍絲」也沒有太大誘因參與，有些人自認身體健康，反而擔心集中採樣受感染的風險更大。連「藍絲」都有如此想法，整個計劃最終有多受歡迎，可思過半矣。

正如港大另一專家袁國勇指出，病毒大爆發時進行全民檢測最有效，現在本港確診數字稍有回落，或已錯過全民檢測的最佳時機，不可謂沒有道理。尤其是港府選擇放寬晚市禁堂食令的時間點十分奇怪，竟在全民檢測前夕，客觀效果就是更進一步令市民失去參與檢測的動力。誠然，晚市禁堂食令已實施逾月，業界吊鹽水的苦況聞者心酸，市民亦覺得生活枯燥難以容忍，但若港府透過全民檢測證實社區安全才放寬禁聚令，防疫不是更令人有信心嗎？不是更能推動市民參與檢測嗎？港府反其道而行，骨子裏到底希望全民檢測成功還是失敗，不由人不懷疑。

回顧整場抗疫戰，港府都是毫無章法，胡亂出招。可以毫不誇張地說，全民檢測一失最佳時機，二欠參與誘因，三廢官放軟手腳，中央一番苦心恐怕就此白費。