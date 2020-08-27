中美的新冷戰已經逐步展開。即使總統特朗普連任失敗，仇華情緒和壓制中國心態已成，不易扭轉。而民主黨在黨章修改中減去「一個中國」的原則，在新政府上台之後，未必如特朗普戲劇式的瘋狂反華，但對付中國相信已是共識。

期望中美關係逆轉，是天真幼稚，不明美國在霸權衰落階段的必然政治反應。況且，特朗普還有連任機會，連任之後，極右派必然更為猖狂，新冷戰必然加快惡化。

新冷戰是以中國為敵，不打垮不會放棄，也如對付蘇聯一樣，要將之瓦解分析才會停止。冷戰時以反共為主調，新冷戰則在反共之上還有反華，反華甚至變成重心超越反共。其中麥卡錫主義的復甦，「非美」與特朗普的「美國優先」相通，轉換為反華、反非白人種族，且接上美國歷史中百年的排華傳統。

當前中國經濟實力強大，美國衰落，美國的恐懼大於當年之對蘇聯。美國底氣不足，新冷戰更會拚命，不顧法理道德和文明規範。因而新冷戰之對中國，更會像中世紀的十字軍東征，只是對象由伊斯蘭教轉換為中國了。

美國排華是今後明顯的趨勢。華人不單指中國籍的，相信美籍華裔也難逃厄運。例證是第二次世界大戰時美國用集中營把日裔囚禁，不管他們的美籍公民身份。

排華是全方位的，且會混雜社會裏的種族主義。因此，被排斥攻擊的不僅是中國企業、中國產品和中國公民，而是所有的華人，連與中國的文化交流、教育學術合作，都會被視為「非美國」的侵犯美國國家利益，侵犯美國白人的生活方式、價值觀念。在這種形勢之下，在美國的華人和中國怎樣應對呢？

首先必然是保人身安全，能撤離美國的便撤離。華裔還可回歸香港、台灣，或遠赴他國。總之避免立於危牆之下，被美國朝野的民粹主義、種族主義傷害。人身撤退，也當把資產撤走，一是作為日後生活保障。二是避免被政治充公，或受美元大貶的損失。有樓的賣樓，有股票債券保險的賣斷，把資產搬離美國，回到內地或港、澳、台灣或第三國。

在中國政府而言，當然是逐步撤資，但數額龐大，不易一時解脫。俄羅斯已作了很好的先例。難撤也要撤，政府小心處理，防止美國突襲來凍結。先是分散，同時撤資或借美債來對沖。大撤退需要有全盤計劃、明的暗的可各有一套。對付沒理性的美國，保障中國人民辛勞積累的外匯儲備，不能扮紳士，甘受欺騙。