香港反對派政客，多年來玩立法會選舉遊戲，最慣用、最有效的參選武器，就是逢中必反、為反而反。開始時，他們大概對北京的「容忍底線」還摸不透，對中共歷史上表現出的鬥爭精神和手段還心有餘悸，故他們還不敢太猖狂、太激烈，也還擺出頗理性的樣子。

後來，他們看到朝廷實乃很容忍，屢屢退讓，甚至許多時候都當甩手掌櫃，對他們的所謂「擔憂」和「國際社會反應」不問青紅皂白、「怕」字當頭的「照顧」，於是反對派得寸進尺，日益囂張，愈反愈激烈，愈反愈混帳，不把香港搞得天翻地覆，不實現全面奪權就決不罷休。外國勢力更是推波助瀾，把中港問題放在他們的反華反共、打壓中國崛起、實現「顏色革命」的棋局內，大肆操作。

為了玩選舉遊戲，實現政治意圖，反對派組織了不少「政黨」，這也是他們的存在價值。經驗顯示，他們若在平日表現和選戰中玩得愈激，愈是狂反濫反，就愈能「呃票」，當選機會大增。然而，這樣的選舉「套路」必有爆煲的一天，必然會因衝撞了朝廷不可逾越的底線而使自己終撞大板，被朝廷強大的反擊打得雞飛狗走。要想再玩選舉遊戲，就要按照朝廷劃出的道道辦事，否則參選人不是被攔截，就是被趕走。

如此這般的整幾整，反對派政客雖然仍會大喊大叫的抗議，發動群眾示威，狐假虎威的告洋狀或弄弄「司法覆核」，但一定沒用，到頭來一定要「面對現實」——還想玩，就要「調整自己」，不想玩趁早散夥。前不久，公民黨有四名下屆立法會參選人被DQ，即時「有不多於十人退黨」，包括深水埗區議會副主席，該黨立刻面臨財困，該黨「十人中央秘書處或要精簡人手」。

可見《港區國安法》公布後，這類逢中必反、挑戰中央底線的反對派政黨的參選空間、政治空間已被大大壓縮，等待他們的不是自我消失、退出舞台，就是痛改前非、重新做人，當個朝廷能夠接受的所謂「忠誠反對派」，混口飯吃。