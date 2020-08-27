台灣最近有項民意調查顯示，近八成受訪者認為大陸不會武力攻台，若兩岸發生軍事衝突，逾四成八受訪者表示願意上戰場，另有近六成人相信美軍會協防台灣。這項調查未免太天真、太可笑，台灣人的樂觀和自信到底從何而來？

除非是瘋子，否則沒有人希望發生戰爭，追求和平才是兩岸的共同目標，尤其台灣只是一個海島，根本經不起戰爭摧殘。但奇怪的是，台灣當局似乎嫌日子太過平靜，總是肆意挑釁大陸，擺出一副「撩交打」的姿態。也正是在政客們刻意操弄之下，許多無知民眾跟隨起舞，不斷踐踏兩岸紅線，更以「大陸不會武力攻台」自我催眠。實際上，在國家統一和領土完整的原則問題上，從來沒有妥協退讓空間，特別是中美博弈愈演愈烈的情況下，台灣甘願充當美國爛頭蟀，大陸方面絕對不會無動於衷。

新加坡已故開國總理李光耀曾經多次指出，台灣問題是中國的核心問題，但只是美國的次要問題，美國絕不會為了台灣與中國交戰，因為得不償失。更何況，隨着中國軍力迅速提升，美國優勢漸失，在台海開戰一點也沒有勝算，美國大兵才不會那麼傻替台灣賣命。

退一萬步說，即使大陸不以武力攻台，也可以採取其他手段。台灣經貿高度依賴大陸，每年對大陸貿易順差高達八百億美元，遠遠超過對全球貿易的順差總和，如果陸方對台關閉市場，台灣貨還能賣給誰？賣給美國？

最近台灣當局緊跟美國步伐，陸續禁止陸資企業經營，包括「淘寶台灣」也可能成為被禁目標。但他們可有想過，如果陸方以牙還牙，禁止台資企業在大陸經營，最大受害者是誰？

說到底，沒有實力的憤怒毫無意義。台灣體積不大，實力有限，根本無法與大陸相提並論，更沒有本錢與大陸硬碰。政客們操弄政治，煽動民粹，只能將台灣一步步推向絕路。