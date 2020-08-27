商戶千呼萬喚，禁聚令以及限桌令，宣布在明日起放寬，政府皇恩浩蕩，市民終於可以在六點以後在餐廳堂食了，還不快點表示感恩？食肆可以做更多生意，據聞會反彈三成，應該高高興興多謝政府吧？

可是，要說多謝真的是說不出口，單看這個放寬禁令只是到晚上九時之前，已叫人摸不着頭腦。究竟九點同十點或十一點有甚麼分別呢，到底病毒會看時間出動，抑或是九點之後開餐的人會比較高危，是隱形患者的機會更高？年齡或種族歧視，我們就聽得多，時間歧視真是第一次聽，特區政府由始至終都沒有解答這個問題。

還有更荒謬的，就是依然維持食肆每一枱不能多過兩人，即是說父母與子女出外吃飯，一就是父母一枱，讓小孩子一枱，或者兩公婆不能一起食飯，那就失去共享天倫的意義。香港人工作繁忙，親子時間買少見少，很多都是六、七點才收工，然後遙遙長途跨區乘坐公共交通回家，難道放工後還要趕去街市買餸煮飯，相信九點後都未必有飯食。想問問官員們是否要一家幾口都要捱麵包？智慧在民間，不少食肆已實行，只要餐桌上以膠板分隔食客，又或者不准搭枱，便可解決問題。

香港官員做事的思維及邏輯，實在非我輩凡夫俗子所能理解。可是偏偏他們擁有最大權力，可操控商戶生死。就以卡拉OK及酒吧來說，停業超過一個月，短期內亦沒有放寬迹象。一年來斷斷續續經營，不關門大吉已是奇迹。現在每月蝕租金蝕人工，政府的保就業計劃，杯水車薪，長貧難顧，唯一解決方法就是盡快讓這些商戶復業。廢官抗疫不力，把關失職，後果絕對不應該由市民承擔。公眾對於政府推行的新措施，普遍存有一定的戒心，所以全民檢測計劃，才招來這麼多非議。