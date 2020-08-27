特區政府得到中央政府協助，派出專家隊伍和供應物料，推出新冠肺炎病毒全民檢測計劃，本是一片好意，為了能更有效找出受感染人士，予以隔離，堵塞病毒傳播鏈，保護市民健康。豈料計劃宣布後，出現許多奇談怪論反對聲音。

例如最多人說的是此計劃是中央政府為了收集香港居民的DNA數據，日後作其他用途。又有醫護界人士指，全民檢測佔用原來的特定群眾檢測計劃的資源，反令疫情更難控制。亦有協助政府防疫的專家聲言不打算參加普及社區檢測計劃，原因不一，或是因工作太忙無暇接受檢測、或是因對檢測細節不了解所以不會接受、也有說因檢測太廣泛，也沒有其他管制，效果不會太好，所以不打算接受。連政府的防疫專家顧問都反應冷淡，難怪特首林鄭月娥接受傳媒訪問談及此事，都面露不悅之色。

初傳出要進行普及社區檢測計劃，便出現一片反對之聲，例如有醫護界人士向傳媒說，在校受訓的醫科學生及護理學生反應欠佳，不打算協助採樣；又說現職醫生已足夠忙碌，抽不出時間協助；亦有指政府胡亂抽調外行人手去協助採樣，易生意外等等，總之說得一片負面，好像普及社區檢測計劃必然失敗。政府也曾經表現猶豫，表示不排除全民派測試瓶要求市民自己採樣交回。其實特定群眾檢測計劃也有要求受檢者自己採樣，雖然不大理想，但並非絕不可行。

特區政府現今施展銀彈政策，願意協助者時薪四百港元，管理級別時薪九百港元。粗略估計，兩周普檢期協助十天，每天十小時，普通護理學生已收入四萬元，管理級別達九萬元，怎可能人人都只顧政治，拒絕利誘？結果人手問題一下子便解決。

決戰前夕，特區政府這邊有測試劑有人手，問題是有多少市民接受檢測才算成功。有政府官員說最理想是全港市民的七成，我看可能野心太大，北京全面封城排查，不外檢測了一半人口。香港市民比較散漫，缺乏嚴謹控制，加上反對派抹黑擺明抗拒，其中不乏醫護人員，我看接受檢測的市民遠不到人口一半，拿北京的比例打個五折，香港如有一百五十萬人接受檢測，已算十分成功。

相識朋友中，非政治原因拒絕測試的不算少數，有人自覺身體健康，覺得不用測試。也有人認為反正感染了也無藥可治，不如留在家中自我隔離，等後來痊愈算了。有人怕測試後結果呈陽性，連累家人接受隔離，個人住址和行蹤立即見報，失去私隱。這些例子都不是誤信政治謠言，可見自願檢測在社會上並非沒有阻力。