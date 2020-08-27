港府忽然宣布明日禁晚市堂食令有限度解禁，戲院、美容中心有條件重開，其餘十一類處所繼續停業。奇怪的是，消息正式公布前傳聞滿天飛，包括有傳媒指禁聚令再延長一至兩星期，又有傳媒指必須完成全民檢測，政府才會放寬禁聚令，結果統統不是，令人跌眼鏡。

港府放風亂七八糟，是想製造「驚喜」，還是迫於商界壓力，心中有數，惟今次有限度放寬禁聚措施，毀多譽少卻是不爭的事實。受惠的食肆認為營業至九時不足夠，不足以彌補損失，兩人一枱亦令顧客不便；無份受惠的處所更是怨聲載道，不明白政府準則為何，何以戲院和美容中心可以重開，健身中心、卡拉OK就不能；酒吧一樣可以兩人一枱，但政府同樣不准酒吧復業。難怪被質疑唔湯唔水、大細超、無科學根據。

當然，站在專家角度，連續廿多天零確診才逐步重啟商業活動是最理想的，這是因為他們不用考慮經濟問題。單是禁晚市堂食，已有二千多間食肆停業，六千多間縮短營業時間，業界生意損失達五十億元。飲食業向來是失業重災區，多少基層僱員冇工開、開工不足甚至被炒，可想而知。

尤其是經濟一環扣一環，過去市民逛商場行公司再食飯，現在食肆不開，市民留在家中，零售業難有生意做，連帶公共交通工具的載客量亦大減。一損俱損，整個經濟陷入寒冬。

何況香港要達到連續廿多日零確診的機會渺茫。本來，若港府強制全民檢測，揪出隱形患者，截斷傳播鏈，零確診還有一絲希望，奈何在政客和醫護群起抹黑下，港府擺不平阻力，寧願改為自願檢測也不敢強硬起來。全民檢測對市民欠缺誘因，有反中政治立場的固然杯葛，即使藍絲亦有人嫌麻煩拒檢測，港府軟手軟腳，愛理不理，浪費中央苦心。若疫情在放寬禁聚令後反彈，絕對不足為奇。