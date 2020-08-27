二○一八年三月，當代知名科學家霍金離世，本欄撰文悼念，談到這位天才對人類提出的忠告，文章寫道：「霍金對人類提出過兩大忠告：第一，人工智能發展下去，會反客為主，人類將被淘汰；第二，人類不要渴望跟外星人接觸，兩者一旦搭上，地球會自招入侵者。筆者不才，也打趣地對人類提出過一個忠告，就是當代人的判斷力空前低落，社會將常出亂子……」

哈哈！說句笑話，看來還是筆者提出的忠告，比霍金的來得更迫切。譬如今次新冠肺炎疫情來襲，要是美國總統特朗普、英國首相約翰遜之流，智慧能高一點，及早認真防禦，又何至弄到今日的光景。

所謂判斷能力弱的問題，說白了，其實就是一種低智化現象。這現象跟人們接受教育的多寡無關，教育程度再高的族群，這年頭也可以集體「失心瘋」，原因卻是讓人難以索解。

今年四月，英國伯明翰、利物浦、貝爾法斯特等地的手機發射站接連被人縱火，事關他們都相信5G會抑制人類的免疫系統，無線電波會加速新冠病毒傳播。這還不算荒謬，你知道何以這麼多美國人不想戴口罩嗎？理由固然很多，其中一個竟然是指口罩頂部可以屈曲的小棒，其實是一個發射器，用以干擾人類的腦部思想云云。

時至今日，美國仍有好些支持共和黨的老百姓，不相信新冠肺炎存在，認為是民主黨刻意散播的謠言，用以打擊特朗普聲望。香港則更糟，低民智的現象早在去年已表露無遺，不少人認為海面漂流的死者是遭警察殺害，更相信去年八月三十一日警方在港鐵太子站內打死了多人，然後毀屍滅迹。

幸虧霍金走得早，否則以他這樣聰明，巴巴地看着地球上這麼多人突然失智，感覺定然殊不好受。