政府做啲嘢，好多時候令人莫名其妙，有時賊過興兵，更多時勞而無功，只見身郁唔見米白！政府今年五月首度發放銅芯抗疫口罩，林鄭煞有介事率一眾高官，齊齊戴住被戲稱為「底底」口罩一字排開，志得意滿介紹呢款可經六十次清洗嘅口罩！之後鮮有見高官出席記招或其他公開場合佩戴；林鄭賣瓜自然要讚瓜甜，佢算最捧場！不過有次個口罩鬆到連跌好幾次，遮唔到鼻哥窿，離晒罩，佢自己都尷尬，只好自我解嘲：或許洗得多，鬆咗！

呢款銅芯抗疫口罩劣評如潮，市面上亦甚少見人戴。據悉每個銅芯口罩成本約四十蚊。以政府計劃派發八百萬個推算，涉及合共三點二億元。廢官就死撐第一次反應非常好，一共派出超過五百萬個，依家創科局又計劃下月初向市民派發第二個可重用銅芯口罩，供市民應付冬季可能出現嘅反覆疫情。

不過，依老朽看，呢款底底口罩，真係冇乜人用！正如有議員都話用得晒先好派！建議政府應再次開放申請或者提供拒收嘅辦法，以便銅芯口罩只派給有需要嘅人士，避免浪費。講真，依家口罩供應充裕，邊個咁有閒情逸致日日清洗個底底口罩吖！再講，傳染病專家都話，銅芯抗疫口罩採用毫米銅，吸入銅嘅風險相對低；然而，以布料製成嘅口罩，天氣熱多汗水，滲入口罩容易孳生細菌，若洗得不當，有機會造成皮膚敏感或發炎！何況，底底口罩對需出入醫院、診所或老人院等高危地方又唔適宜，與其多多限制，有得揀，梗係想自己做老闆，戴番自家買嘅口罩！

疫情仍然嚴峻，加上香港郵政早前積聚咗咁多郵件未處理得好，再要郵差逐家逐戶派銅芯口罩，再次勞民傷財，何必呢？老朽建議放在各民政事務處和各區郵政局，有需要市民憑身份證登記，最多可攞十個，或索性有需要就畀當散貨！反正政府做慣大嘥鬼！