俗話說，有一必有二，美國執法部門拘捕班農，順藤摸瓜還扯出埋得更深的大頭。因班農被捕時，正身處近年反共反中不遺餘力的內地逃亡富商的遊艇上，而且美國執法部門還發現兩人合作的另一間公司的募資亦有問題。有網民戲謔，班農在兩宗案件都是搵錢聖手，隨便打出一個議題便數錢數到手軟，難道美國人果真錢多人傻，被搵笨第一？

美國媒體披露，班農涉以媒體公司GTV Media籌集資金，內地逃亡富商在該公司亦有顧問角色，據聯邦調查局（FBI）調查，該公司在今年春天籌募超過三億美元、折合廿三億二千多萬港元，這些款項均是投資班農等聲稱要開立的上述公司，這家公司號稱是一家「新聞、社交媒體和電子商務平台」，投資人均被告知，該平台將執行反華、捅穿中國鐵幕的大業。

這家媒體公司憑賣概念發了橫財，一個春天過去便幾億資金到手，美媒報道，該名內地逃亡富商在今年六月曾發表一段網絡影片，聲稱外間對該公司的股份需求甚殷，似想炫耀反中有市場。

可是，這家公司因早早露出不正常的端倪，美國多家銀行先後關閉該公司帳戶，甚至凍結相關私募活動的銀行往來，包括摩根大通集團、富國銀行和美國銀行。

來自執法單位的消息是這家公司的募資與錢財亦有問題，是否與建牆案的挪用或欺詐相同目前還不知，等待FBI深挖。但美媒的結論是「大頭的事件還在後面」。

總之大批不知道有沒有回報、但反華反上腦的美國投資者要食驚風散，因為這家媒體公司募的資遠比建牆案多，據指公司創辦人只拿了所謂百分之十五股權來，便抬走了三億美元。至於投資者及團體對這家公司有多少了解、對這份事業有多熱衷，則待下回分解。只能說，政治騙子最易搵錢，美國如是，香港如是！