美國正在謀求與中國脫鈎，不僅是經濟，而且會是全方位。單從貿易脫鈎，未必可能。但美國是政治掛帥，意識形態主宰政策，美國政府不顧一切，不計算實際成本與代價，執意脫鈎，這會對中國構成怎樣的打擊？可先看國際貿易數字。

一是美國對外貿易大不如前，全球進口中它還是第一位，佔百分之十三，高於中國的百分之十點九，但低於歐盟的百分之二十九點四。全球出口中佔的比重美國一直下跌，反映美國經濟競爭力下降。二○一八年只佔百分之八點六，遠低於中國的百分之十三和歐盟的百分之三十一。因此，中國捨美國的市場和產品而改與其他國家貿易，當有頗大的空間可發展。美國佔中國的進口也還只是十多個百分點，去美國化當然會帶來一定的困擾，卻不是不可代替的。

新興國家正在急速發展，都可以變成進口中國產品的大國，中國產品從美國市場轉移出來，大可供應這些國家，同時把從美國進口的農產品、一般機械，改從這些國家進口，更會成雙贏之勢。

二是歐盟是全球貿易最大的經濟體，佔大約三分之一，中國與之有結構互補的優勢，歐盟的貿易結構相類美國，正可作美國的替代供應來源與市場。二○一八年歐盟進口中近百分之四十五來自亞洲，其中不少是與中國結成供應鏈。今後在美國孤立的貿易保護政策衝擊下，歐盟與中國為首的亞洲貿易會有大發展。

三是美國打擊中國，正伸延至第三國使用美國因素的產品。第三國如各新興市場已嵌入中國為主的供應鏈，去中國化困難大於去美國化。一方面第三國出口中國與同樣的第三國，美國未必可以禁制制裁，現行的供應鏈不需調整。另一方面，美國市場相對細小，其他市場的發展更大，第三國生產者多會捨美國市場而去美國化來爭取其他市場，美國要挾其他國家選擇便弄巧成拙。

中歐、中亞班列及其多式聯運體系正成為歐亞非大陸貿易的大通道，除了加強中國與歐洲的貿易外，亦正帶動沿線國家相互之間和與中國、歐洲的貿易，作用遠勝十九世紀的鐵路建設潮，也在打破原來歐美的壟斷。即使美國狂妄無理地進行破壞，涉及多國根本利益的大勢所趨，美國是阻擋不住的。全球今年的大疫，更助長新通道、新貿易的大發展，得益是大多數國家，受打擊的則是美國及西北歐國家，後者反抗，亦難以用影響力來扭轉趨勢。

中國替代美國的進出口，是一帶一路倡議助他國發展，並用中歐班列等串連起來。美國要求脫鈎，正好加快這方面的發展。