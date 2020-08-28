產評：防疫失誤傷上傷　民生經濟愁更愁

今年絕不尋常，一場世紀疫情，考驗全球防控，港府能力本弱，抗疫自然一塌糊塗，商戶與打工仔皆度日如年。雖然如今疫情已相對穩定，但港府堅持進行備受爭議的全面檢測，繼續施行禁聚令，嚴重影響企業生存。顯見，香港經濟敗不在疫情、也敗不在港人，就敗在一班廢官，既對不起市民，更有份令失業惡化！

香港第二季本地生產總值按年實質大跌百分之九，失業率達百分之六點一，失業人數逾廿四萬人。若計及年內勞動人口減少約六萬九千人，以及就業不足人數大增八萬八千，至十三萬六千人，尚有大量打工仔面對減薪、放無薪假，實際民生經濟比沙士時還要差。

最新的香港中小企領先營商指數調查亦顯示，綜合營商指數仍遠低於五十的中性水平，反映中小企營商受到極大挑戰。如今染疫個案比第二波還要少，可港府為了堅持做全面檢測，繼續施行禁聚令，多個行業繼續愁對危城。可以預計，第三季失業率會繼續攀升。經歷自去年中的社會動盪，至今年以來的三波疫情打擊，基本上大部分中小商戶都耗盡老本，待保就業計劃完結，預計企業倒閉和個人破產個案會激增，再度重擊市道。年關難過，今年可能不再是年年過了！

外部方面，美國取消香港特殊待遇，並實施制裁，又要求進口香港貨要標示中國製，令不少港商營運一下子大受影響，而逾百年的「香港製造」品牌無形價值損失更難以估量。可至今不見得港府有甚麼實際辦法協助港商變陣抗逆，僅以擬向世貿組織提訴作回應，問題是如今美國視世貿如無物，且排期需時，不知要等到何年何日才處理，香港商戶只有自生自滅！

更令人擔心的是，全球各地都在積極推動疫後經濟復甦，是新一輪經濟競賽的開始，容不下港府繼續倒行逆施，蹉跎下去、內耗失和，即使背靠內地經濟復甦優勢亦百事難成。新傷舊患，香港經濟長期積弱，最終離不開引爆資產價格危機，金融戰下將不堪一擊，豈不正中美國下懷！

本來，抗疫與經濟並不對立，可庸官管治往往行差踏錯，總是變成與民為敵！港人從來不指望政府派錢打救，亦不奢望政府能有甚麼德政，紓困措施只是小恩小惠，一次性津貼也只是聊勝於無。港人最希望的是港府不要再後知後覺、離地萬丈、施政失誤，禍及整個社會秩序和營商環境，人為地斷送逾七百萬人的米路，加速經濟走上絕路！