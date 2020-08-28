古今中外，不管在甚麼制度下玩政治，特別是涉及奪權政治，都會有兩種結果，一是在鬥爭中打倒對手，得到利益和好處；二是被人打倒，承擔風險，甚至有牢獄之災和身家性命不保。不管是抱着甚麼目的玩政治，不管是信奉甚麼主義玩政治，不管玩政治的人出處如何、品相如何、使出的手段如何，都會如此。

玩政治的人，真能大公無私的極少，高喊大公無私的很多，公私兼顧不少，必要的時候以私害公的也不少。此因玩政治的人絕大多數是在為自己謀利益，然而一定要打出「為公」的旗號，因為據說所謂政治就是「眾人之事」，不打出為公的旗號，不打出為眾人的旗號，還能玩嗎？師出無名也。特別是在現代社會，玩政治幾乎等於玩選舉，也即玩眾人，此乃民選政治的最大特點。

眾人幫着政客玩自己，還以為政客是在為自己爭利益，以為自己手中「神聖的一票」多麼有價值，是令自己「當家作主」也。因此，所謂民選政治，就是眾人皆醉、政客獨醒的遊戲。而每一場民主選舉，都是利益爭奪，都會引來眾多政客嗡嗡逐利。每次選舉，廣大選民自然多有訴求，政客就像商家要區隔市場、區隔消費群體那樣，推出有針對性的「合味產品」，軟硬兼施且打擊對手的做「特定」營銷。一場選舉完成了，成功當選的政客就是真正的獲利者、盆滿缽滿者。

當下香港的立法會議員，全年薪津逾四百萬元，利益之大，肥得襪子都穿不上。古人千里為官只為財，現代政客拚命選舉也為財。古時的官員和現代的議員，玩政治的本相都一樣，打出的旗號都一樣，區別在於，古時的官員要把朝廷糊弄好，現在的政客要把選民糊弄好，這當中各有各的不容易，也各有各的很容易。

不過，時下的香港反對派議員似乎遇到了「新煩惱」，對朝廷做出「立法會延任不少於一年」的決定不知如何是好，心裏歡喜得不得了，表面上又要裝得很糾結，似想「續食周粟」，又要裝神弄鬼搞民調，特虛特假也。